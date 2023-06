Madonna cancel·la la seva gira amb parada a Barcelona després de passar per l'UCI

La giraqueva anunciar envoltada d'artistes i celebritats haurà d'esperar. La cantant de 64 anys ha hagut de passar per l'després de contraure una "", segons ha explicat el seu agent,. Per això, necessita interrompre els seus compromisos i centrar-se en la recuperació.La notícia suposa ladurant el mes de novembre. Oseary no ha volgut parlar de dates, ja que l'ingrés de l'artista es va produir el 24 de juny i encara és massa aviat per plantejar-se un retorn als escenaris. "", s'ha limitat a comunicar.No serà, aleshores,de Maddona que començarà a treballar en la reprogramació dels concerts ajornats. Els fans de la cantant han rebut la informació com una galleda d'aigua freda, però han omplert les xarxes de missatges d'ànim i li han desitjat una ràpida recuperació.

