Torna l'estafa de la suplantació de Correus: els Mossos alerten de la campanya de «phishing»

Continua arribant aquests SMS suplantant @Correos. Si el teu mòbil no el detecta com el de la imatge, ves amb compte. Fixa't bé en l'enllaç i no introdueixis cap dada personal ni bancària si no ho veus clar #StopEstafes pic.twitter.com/0gmUHTBzV3 — Mossos (@mossos) June 28, 2023

La digitalització del planeta ha obert la porta a nombrosos beneficis i perills, que van de bracet. I, en aquest segon grup, consten les. Internet i les aplicacions de missatgeria són plens de missatges maliciosos i usuaris amb intencions dubtoses. Ara, elshan alertat del retorn d'una estafa coneguda, la de laEs tracta d'una campanya deen què els estafadors es fan passar pel servei de Correus per infectar els usuaris amb un virus. L'actorja va avisar fa temps de l'engany a través de Twitter enllaçant una imatge del coreu electrònic que havia rebut i ara aquesta mena de missatge ha tornat a aparèixer.Els estafadors intenten enganyar l'usuari fent-li creure que li facilitaran informació sobre una carta certificada. Si l'internauta hi pica i clica l'enllaç, se'l redirigeix a uni se li instal·la un virus a l'ordinador. Per això, es recomana ignorar els missatges isi no es té la seguretat que l'emissor és qui diu ser.

