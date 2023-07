Els trucs dels xefs per preparar la millor carn a casa

L'estiu és una època de festes, reunions, activitats i menjars. Molts menjars. Sigui al menjador de casa o en una barbacoa, és important presentar-se amb la lliçó apresa per no quedar en entredit i gaudir dels millors plats. Per això, els xefs regalen algunsde la manera més idònia. En aquest cas, treballarem amb unaLa primera clau, com sempre a la cuina, és. En aquest aspecte, entren en joc la raça de la vedella i el tipus de criança que hagin tingut. Lesd'animals criats en llibertat, amb una alimentació natural i un bon percentatge d'infiltració de greix són les millors.El segon ingredient de la recepta és lai el tercer, l'. Abans de cuinar la carn, cal deixar que respiri i retirar-la de l'envàs amb dues hores d'antelació. Durant aquest temps, es pot. A continuació, cal escalfar la carn fins alsi posar-la amb una reixa al forn. En aquest punt, caldrà girar la peça cada 20 minuts per aconseguir la tendresa interna desitjada.Finalment, caldràdeixant-la un minut a la paella amb una mica d'oli a foc mitjà, per retirar-la després en un plat calent i tornar-la a passar per la paella un minut més. I així fins arribar als 50 graus interns. Aleshores, ja només caldrà agregar-li sal i tallar-la. I feina feta, des de casa.

