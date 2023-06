Pedro Sánchez accepta una entrevista al pòdcast juvenil «La Pija y la Quinqui»

La carrera deper intentar frenar l'ascens del PP i Vox i revalidar el seu mandat a la Moncloa no s'atura. L'estratègia del president del govern espanyol passa per recuperar el discurs i, i ho vol fer a força d'aparèixer en programes diversos per arribar al conjunt de l'electorat. Per això, aquest dimarts va fer el salt adei ara ha anunciat que visitarà el pòdcast juvenil de, presentat per, dues de les veus més rellevants de la generació Z.", li han preguntat els dos joves per Twitter. "Gràcies per la invitació!", ha contestat Sánchez. Ara caldrà veure si també li donaran, que és com inicien cada episodi. Tot plegat, una mostra del to despreocupat i sense filtres del programa.Per la cadira on s'asseurà el líder del PSOE, també han passat convidats comi diverses estrelles del món d'internet i les xarxes socials. Sens dubte, Sánchez serà l'entrevistat més formal de tots i s'endinsa en un espai allunyat del qual acostuma a ocupar.

