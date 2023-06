Canadell demana a la Cambra que es prepari per un escenari d'«aldarulls i carreteres tallades»

Aquest dimecres, seguint una llarga tradició a la casa, s'ha descobert el retrat de l'expresident de laL'obra pictòrica, a cura de Pere Piqué, ha aplegat figures de la institució sobiranista i del món sobiranista per escoltar un discurs si més no sorprenent. Segurament és el primer cop en la història de la institució en què en un acte tan litúrgic de descoberta del retrat oficial un expresident demana a la Cambra que es prepari per gestionar "un, que és probable que torni a passar". Una referència a un possible retorn a l'octubre del 2017 o a les protestes postsentència.L'acte ha tingut lloc a les portes d'unes eleccions a la Cambra on s'enfronten les candidatures d'Eines de País, en la qual figura Canadell, i una d'"ordre" liderada per l'empresari Josep Santacreu . L'expresident ha assenyalat que la Cambra ha de fer d'espai de trobada de sensibilitats independentistes i que, com a entitat de la societat civil, ha de fer de "pont" en el supòsit que es tornin a produir esdeveniments de conflicte. No sabem si els predecessors de la centenària entitat han obert els seus ulls des dels respectius retrats que guarneixen la veïna, on s'ha fet l'acte.Canadell ha fet una crida a "replantejar el paper de les patronals en una Catalunya independent". Ha defensat el paper de la Cambra com a institució representativa "de tot el teixit econòmic", mentre que les organitzacions empresarials representen a les patronals. L'expresident ha destacat lade la Cambra des de l'arribada d'Eines de País a l'entitat, amb l', que estaven en mans de grans companyies. Això i el compromís independentista de la institució, recordant que va decidir que mai parlaria en castellà en una roda de premsa.L'avui diputat de Junts ha explicat alguns capítols de la seva biografia, que va començar en una, amb un pare que no se'n va sortir i quan ell tenia 10 anys va marxar de casa. Va treballar des dels 14 anys i ha narrat que va guanyar les primeres 3.000 pessetes recollint tot tipus de materials i ampolles. "Em va fer independentista el segon mandat de José María Aznar", ha dit, i es va afiliar a Esquerra Republicana: "Pensava que volien aconseguir la independència. Al cap d'un temps me'n vaig anar"., ha asseverat Joan Canadell, que d'aquesta manera ha posat com a exemple d'això la seva trajectòria, sorgida d'una famñilia humil i avui amb el retrat penjat a la Sala Lucrècia de la Llotja, al costat de tots els pròcers que han dirigit la casa al llarg de la seva història.Joan Canadell ha fet un repàs a la història de Catalunya i s'ha preguntat com és possible que després de les moltes guerres patides pel país, Catalunya continua sent un país important, com ho va ser al segle XV. "Perquè", ha respost. Ha explicat aspectes de la importància comercial que va tenir Catalunya, citant el paper jugat pel català Joan Cabot en les primeres travessies comercials britàniques.Canadell ha assenyalat que aquest quadre "representa la força de l'empresariat de Catalunya" i ha destacat que en el retrat oficial llueix el llaç groc de solidaritat amb els presos polítics. Abans de la intervenció de Canadell, ha intervingut l'actual presidenta de la Cambra,, qui ha subratllat el paper essencial jugat per l'expresident en el projecte d'Eines de País, candidatura independentista guanyadora de les eleccions camerals del 2019. Al finalitzar l'acte, els rostres dels expresidents des del segle XIX romanien incòlumes. El quadre de l'anterior president, Miquel Valls, "etern" dirigent de la Cambra, llueix un. Tot un canvi d'època de valls a Canadell.

