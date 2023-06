Els Estats Units van detectar a l'instant la implosió del submarí Titan amb un dispositiu «ultrasecret»

Lava detectar la implosió del submarí Titan que visitava les restes del Titànic en el moment de l'accident, dies abans que es confirmés la mort dels cinc integrants de la tripulació. Ho van fer amb un, segona ha informat la CNN, que funciona amb una xarxa de sensors acústics amb capacitat per determinar l'origen i l'epicentre del so.El 18 de juny, la Marina va detectar una, que coincideix a la perfecció amb la d'una implosió en la zona i en el moment en què el submarí va perdre la connexió amb la seva base. Ara, tota aquesta informació serà molt valuosa per la, que investiga els fets.Trobar els passatgers amb vida era pràcticament un miracle que s'allunyava a mesura que passaven les hores.del migdia a casa nostra. En les últimes hores els equips de rescat havien sentit sons submarins en fins a dues ocasions. Ara bé, no han pogut estirar el fil i els esforços han estat en va. El desplegament de mitjans per a l'operació ha superat els, si bé les famílies dels tripulants multimilionaris no han volgut escatimar en els costos. En l'operatiu hi han treballat professionals dels Estats Units, el Canadà i França.El submarí va desaparèixer quan es desplaçava fins a les restes del Titanic, a 4.000 metres de profunditat enmig de l'oceà Atlàntic, amb el Canadà com a costa més propera. Es tracta d'un dels viatges habituals que organitza una empresa i pels quals cada tripulant ha de pagar uns 250.000 euros.

