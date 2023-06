El temps d'aquest dijous: 29 comarques en alerta per la pluja

Ruixats, tempestes i calamarsades

El cel de Catalunya ha sentit les pregàries de molts catalans i portarà pluges a gairebé tot el territori aquest dijous. Ho farà, però, amb molta intensitat i el Meteocat ha activat uni un altre de. Amb tot, els ruixats faran que baixin les temperatures i la sensació de xafogor quedarà substituïda per les precipitacions.Descarregarà amb força a la majoria d'indrets, especialment al quadrant nord-est i durant la tarda. Per això, les comarques en alerta de perill alt són: l', els, la, l', el, la, eli el. On també hauran d'anar amb compte pel perill "moderat" arran de les pluges és a la Vall d'Aran i a 19 comarques de les Terres de Ponent, de la Catalunya central, de les terres gironines i del litoral central. Només s'ho estalviaran a les Terres de l'Ebre i a la costa tarragonina.Més enllà de les precipitacions, la temperatura també caurà. S'esperen valors de prop de 20 graus de mínima i 30 de màxima, que es podrien superar durant el matí, quan el cel estarà lliure de núvols., amb força al, amb la tramuntana, i a les, amb el mestral.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola