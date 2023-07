Per què ronquem quan dormim?

Les causes que fan que ronquem

Hi ha molta gent quequan dorm. De fet, hi ha estudis que afirmen queho fa. Però que li passi a tanta gent no vol dir que sigui normal, o bo: és un símptoma que les vies respiratòries superiors no funcionen bé. Roncar: ni pel que ho fa, ni pel que dorm al costat. Per això és convenient saber les raons que fan que la gent ronqui i intentar corregir algun dels mals hàbits que ho poden provocar."Roncar és un soroll que es produeix perquè hi ha una disminució de la via respiratòria", va explicar la coordinadora de lade l'Hospital Vall d'Hebron,, en una entrevista al portal de notícies 324. Aquesta acció la fem quan "alguna estructura de l'orofaringe (al fons de la boca) es col·lapsa, pot ser a diversos nivells i per diversos motius, aleshores el flux d'aire passa amb dificultat i això fa que les estructures vibrin i causin soroll".Roncar no suposa cap factor de risc cardiovascular; en principi només és la font d'un possible problema de convivència. "Si la cosa s'incrementa sí que pot arribar a ser una síndrome d', que sí que és uncardiovascular que s'ha de tractar", continua Santos al 324. És per això que si fem apnees hem d'anar a l'otorrinolaringòleg, o a un metge de la son.Pel que fa als, Santos recorda al 324 que no és comú que ronquin. Per tant, la metgessa adverteix a les famílies que si tenen un nen que ronca normalment, han de visitar el metge. "S'ha de fer una consulta, almenys una visita al pediatre", conclou l'experta.Les causes que fan que ronquem són del tot diverses. Una de les més importants és l': una mandíbula petita, una campaneta gran o una base de la llengua més gran acaba provocant que hi hagi menys espai perquè hi pugui passar l'aire.Una altra de les raons és el. Això fa que es pugui acumular més greix a la zona de la gola i així obstrueixi l'entrada d'aire. Però hi hem de sumar molts més factors: la ingesta d'alguns medicaments, el, el consum de, etcètera.Ara bé, també cal tenir en compte que la manera com dormim també influeix en si es ronca o no. La gent que dormés la que possiblement ronca més, ja que en aquesta posició la llengua cau enrere i fa que l'entrada d'aire estigui obstruïda. Però hi ha un factor que segur que no podem controlar: l'. A mesura que fem anys, els músculs es tornen més laxos i relaxats i això fa que les membranes vibrin més fàcilment. Per raons fisiològiques també és més habitual que ronquin els, ja que tenen la faringe més gran.

