Identifiquen el primer marcador genètic de la gravetat de l'esclerosi múltiple

Un estudi amb més de 22.000 persones ambha descobert la primera variant genètica associada amb una progressió més ràpida de la malaltia, que pot privar els pacients de la seva mobilitat i independència amb el temps. El treball, publicat a la revista Nature, és resultat de la col·laboració internacional de més de 70 institucions de tot el món, dirigida per investigadors de lai la Universitat de. A Catalunya hi han participat professionals de l’i de l'IDIBAPS, així com investigadors del Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat).La troballa obre la porta al desenvolupament de nous tractaments a llarg termini. En l'esclerosi múltiple (EM), el sistema immunitari ataca per error eli la, el que provoca brots de símptomes coneguts com a recaigudes, així com una degeneració a llarg termini, coneguda com a progressió. Tot i el desenvolupament de tractaments efectius per a les recaigudes, cap no pot prevenir de manera notable l'acumulació deLes troballes de l’estudi apunten a una variant genètica que augmenta la gravetat de la malaltia, proporcionant el primer progrés real en la comprensió i, finalment, en la lluita contra aquest aspecte de l’esclerosi. Heretar aquesta variant genètica dels dos pares accelera el temps de necessitar una ajuda per caminar en gairebé quatre anys, apunta, professor de neurologia a UCSF i coautor principal de l'estudi. "Comprendre com la variant exerceix els efectes sobre la gravetat aplanarà el camí per a una nova generació de tractaments", assenyala, professor de la Universitat de Cambridge i l'altre coautor principal de l'estudi.Després d'examinar més de set milions de variants genètiques, els científics van trobar una variant que estava associada a una progressió més ràpida de la malaltia. La variant es troba entre dos gens sense connexió prèvia amb l'EM, anomenats. El primer està involucrat en la reparació de les cèl·lules danyades i el segon ajuda a controlar les infeccions virals. La proximitat de la variant a aquests gens suggereix que poden estar involucrats en la progressió de la malaltia.Aquests gens normalment estan actius dins del cervell i la medul·la espinal, en lloc del. Els resultats de l'estudi suggereixen que la resiliència i la reparació al sistema nerviós determinen el curs de la progressió de l'EM. Per confirmar la troballa, els científics van investigar la genètica de gairebé 10.000 pacients addicionals amb EM. Aquells amb dues còpies de la variant van presentar una progressió més ràpida de la discapacitat.Caldrà continuar treballant per determinar exactament com aquesta variant genètica afecta el sistema nerviós en general. Els investigadors també estan recollint un conjunt encara més gran de mostres d'de persones amb EM, amb l'esperança de trobar altres variants que contribueixin a la discapacitat a llarg termini.

