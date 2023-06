Tres comarques en alerta màxima per temps violent

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per temps violent (#avisosSMP).⚠ pic.twitter.com/woAJOeJ6dg — Meteocat (@meteocat) June 28, 2023



El(Meteocat) preveu una tarda complicada al nord del país. Si ja hi havia activat una avís de perill pel pronòstic de, durant les pròximes dues hores -de les 17.30 hores fins prop de les 20 hores- es podrien produir localment episodis dede més de 2 centímetres de diàmetre, ratxes fortes deEn concret, el nivell de perill màxim -sis sobre sis- per temps violent se situa ali elmentre que el perill alt es troba durant les pròximes dues hores a. Cal recordar que en aquestes comarques, a més de l', els, l', el, lai la Garrotxa, també hi ha activat un avís per perill de pluges intenses. Des dereclamen a la ciutadania prudència.

