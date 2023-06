Quin és el sou d'un mercenari de Wagner?

Altres notícies que et poden interessar

El grupocupa bona part de l'actualitat informativa dels últims dies al món, des que el passat divendres iniciessin una rebel·lió contra Vladímir Putin . Si del seu líderja es coneixia que és un multimilionari que va passar de xef a integrar l'entorn del president rus, ara també s'ha conegut detalls econòmics sobre els seusEn concret és Logically, una empresa dedicada a combatre la desinformació, qui en el seu informe del març de 2023 explica que elmensuald'un mercenari de Wagner es troba al voltant dels 240.000 rubles, el que serien uns 2.700 euros. Aquesta xifra ha estat obtinguda a partir de les campanyes de reclutament que llança l'empresa a través de les xarxes socials i que inclou 16 idiomes, entre els quals també hi ha el castellà.Aquest salari, segons relata el mateix informe, no té en compte "elsque s'afegiran quan s'aconsegueixin certs". Tot plegat marca una xifra molt temptadora per qui vulgui unir-se al grup paramilitar, molt més tenint en compte que el salari mitjà d'un soldat rus es troba entre els 70.000 i 100.000 rubles o dit d'altra manera entre els 750 i els 1.075 euros.Aquesta organització, definida com a empresa militar privada, fa els primers passos el 2013 de la mà de, un veterà de l'exèrcit rus. Un any després, i dirigits per aquest mateix militar, els integrants de l'organització van començar a operar a la regió ucraïnesa de, avui un dels punts claus de la guerra. Després, han estat claus a, ali en l'actual guerra a. Wagner ha estat vinculat habitualment a l'extrema dreta i al neonazisme.​​​​​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola