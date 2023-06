El cap de Wagner viu tancat en un hotel sense finestres de Minsk «perquè no el matin»

El líder del grup paramilitar Wagner, Ievgueni Prigojin, ja gaudeix de la seva llibertat a Bielorússia, després d'aixecar-se contra Vladímir Putin i el Kremlin i iniciar una marxa militar cap a Moscou, en el que és la crisi més gran del segle XXI a Rússia. Ambdues parts van evitar un bany de sang a l'interior del país gràcies a la mediació del president bielorús Aleksandr Lukaixenko. El resultat de les negociacions va ser un acord que incloïa la retirada de les tropes de mercenaris a canvi de l'amnistia i el compromís de no perseguir Prigojin.



Posteriorment a donar l'ordre de retirar-se a les seves columnes de paramilitars, es va perdre la pista de Prigojin i va estar unes hores en parador desconegut. Ja l'endemà del dia 0, l'agència de notícies bielorusa Belta va confirmar que es trobava al país veí, on se li donarà empara. Si bé, "el xef de Putin" no se'n refia de la paraula del seu antic soci i es troba tancat en un hotel sense finestres de Minsk.

Tot, "", segons ha explicat el president del comitè d'intel·ligència del senat dels Estats Units,, en declaracions a MSNBC. "Hi ha hagut diversos individus russos que s'han enfrontat a Putin el darrer any i mig i,", ha desenvolupat.

