El Govern crearà un memorial per «honorar» el col·lectiu LGTBIQ+

El president de la Generalitat,, ha anunciat la creació d'untot reivindicant la trajectòria i la lluita del moviment i dels activistes del col·lectiu a Catalunya. "Els drets no venen per generació espontània", ha remarcat després del desplegament de la bandera al balcó del Palau de la Generalitat amb motiu delque se celebra aquest dimecres.Aragonès ha presidit l'acte institucional des del Palau al qual han assistit la presidenta del Parlament,; els consellers de la Generalitat; i representants parlamentaris i del moviment LGTBIQ+.Per al president, el Dia Internacional de l'Orgull és un dia per "en la lluita pels drets del col·lectiu des del carrer i l'associacionisme, quan els serveis públics no prestaven el suport que a parer seu han d'oferir. "Estem compromesos a construir aquest país de drets i oportunitats per a tots", ha assegurat Aragonès, que ha advocat perpúbliques que impulsen des del Govern.Així, Catalunya tindrà un espai LGTBIQ+ per a la "memòria històrica i democràtica" en un moment en el qual, segons Aragonès, hi ha una. Per la seva banda, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha assegurat que el memorial seràque està plantejat com a espai expositiu, pedagògic i de recerca del col·lectiu, entre altres, després dels memorials de Berlín, San Francisco, Nova York i Amsterdam.Verge també ha reivindicat la lluita del col·lectiu a Catalunya i ha argumentat que "tots els drets es guanyen, no hi ha cap que s'hagi atorgat, i una vegada conquistats s'han de defensar cada dia". Verge ha recordat quei ha destacat la trajectòria dels activistes: "Van començar aquest camí cap a la conquesta de drets".Ha advocat per continuar treballant pels drets del col·lectiu davant els "discursos d'odi campant a les administracions" i, textualment, l'extrema dreta conformant governs en altres comunitats autònomes. L'activistaha llegit el manifest institucional que advoca perquè els poders públics preservin els drets del col·lectiu LGTBIQ+ amb el desplegament de lleis d'igualtat i de polítiques públiques que "garanteixin l'accés de totes les persones" a recursos i serveis. "Uns, perquè s'exerceixin i es defensin col·lectivament", ha resolt Campàs.

