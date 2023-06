continua superant-se i cada dia idea reptes virals per als joves que en són usuaris. Temps enrere la McDonald's va crear un batut especial per celebrar l'aniversari d'una de les seves antigues mascotes:. I entre els joves estatunidencs s'ha posat un de moda un nou repte viral amb aquesta beguda de color lila. Els usuaris de la xarxa social es graven tastant el batut i pocs segons després fan veure que es desmaien, embogeixen, o es converteixen en vampirs.Publiquen els seus vídeos amb l'etiqueta, un hashtag que ja compta amb quasi. Són tants els joves que s'han sumat a imitar aquest repte, que cada un ho fa d'una manera diferent. Un dels que s'ha fet més viral és el vídeo de @ruiz_alv04. En aquest TikTok es veu un menor d'edat bevent aquest batut i fent espasmes després d'ingerir-lo. Al següent pla del vídeo, apareix el mateix jove desmaiat al mig de la carretera, i amb el líquid escampat per terra.El tiktoker @Degoboop també s'ha fet viral amb una reinterpretació del repte. Ell comença fent veure que fa un vídeo comentari sobre el batut de McDonald's i, de sobte, es talla el vídeo i el jove apareixamb la cara i la roba plena de líquid. És tanta la dèria que ha causat aquest repte viral, que la mateixa xarxa social avisa els seus usuaris amb un: "participar en aquesta activitat pot causar lesions, tant a tu, com als altres".Més enllà de l'objectiu inicial de McDonald's, està clar que els joves de laestan fent publicitat no pagada a la cadena de menjar ràpid. Grimace va ser una de les mascotes més famoses de McDonald's i va néixer l'any 1971. La cadena també ha tingut altres personatges icònics com

