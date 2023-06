Un condemnat per agredir sexualment una menor s'escapa de Brians 2

Es va escapar de la presó dede Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) fa tres mesos i encara el busquen. Tenia un permís penitenciari que li havia autoritzat el jutge de vigilància penitenciària, segons han explicat fonts coneixedores a Europa Press aquest dimecres.La presó va activar l'alerta als Mossos d'Esquadra , que van obrir diligències per buscar-lo -tal com marca el protocol-, però encara no l'han trobat, segons ha avançat El Caso. La Secció 7 de l'Audiència de Barcelona el va condemnar el maig de 2020 a 13 anys de presó per un delicte d'i un delicte d', segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a Europa Press.Fonts pròximes al cas han explicat que el jove, després de cometre els delictes, va ser detingut i va ingressar en un centre penitenciari de joves, encara que posteriorment va ser traslladat a Brians 2. També han detallat que, durant el seu compliment de condemna, aquest jove "ha gaudit d'algunes sortides i permisos", fet que indica que

