La prohibició de patinets elèctrics al transport públic s'allarga fins al 31 d'octubre

La prohibició temporal de pujaral transport públic de l'àrea metropolitana des'allarga fins a la tardor. En principi el veto acabava el pròxim 1 d'agost, però l'(ATM) ha apostat per allargar-lo tres mesos més, fins al 31 d'octubre.Tot plegat per tal que el grup de treball que estudia el tema trobi una proposta definitiva per regular l'accés d'aquests vehicles de mobilitat personal. L'ATM va prohibir els patinets elèctrics al transport públic l'1 de febrer , després que un aparell explotés i s'incendiés en un vagó dels Ferrocarrils de la Generalitat . Actualment, incomplir la mesura suposa una sanció de fins a 200 euros.Tal com ha promès l'ATM aquest dimecres, la normativa definitiva de patinets tindrà en compte "aspectes essencials" dei seguretat, però mantindrà també l'objectiu final d'afavorir la intermodalitat i la inclusió d'aquests vehicles al transport. Segons s'ha detallat en un comunicat, el grup que analitza el tema està recollint les veus d'agents com els bombers, els operadors o experts en seguretat industrial, entre d'altres.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola