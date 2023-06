Mapa interactiu dels fons next generation. Foto: Generalitat

Després de la crisi generada per la pandèmia de lai en el marc del Pla de recuperació per a Europa, l'any 2021 van començar a arribar a Catalunya els fons procedents dels, una injecció de capital per impulsar la transició ecològica i la transformació digital als municipis. De fet, actualment, la Generalitat ja ha distribuït el 70% dels fons europeus que s'han rebut.Ara, el Departament d’Economia i Hisenda ha fet públic un mapa interactiu on es pot veure com s’estan distribuint els fons a cada un dels municipis. La informació que apareix al mapa s’actualitzarà periòdicament i permet conèixer la distribució que s’ha fet d’aquests recursos, a través de les convocatòries, a lesdel territori, ja sigui per vegueries, per comarques o per municipis. En aquest sentit, la consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas, ha qualificat la iniciativa del mapa com uni innovador sobre el desplegament i l’arribada d’aquests fons a Catalunya".El mapa conté dades de les convocatòries resoltes i situa al territori els fons captats per ens, centres de, centres deo altres entitats, ubicats en aquell punt geogràfic concret. No té en compte les licitacions ni les concessions directes de les administracions a altres entitats del sector públic.L'usuari potper diferents tipus d'informació com ara la tipologia de convocatòries, l'any de la resolució de l'atorgament, l'àmbit sectorial al qual fa referència, l'òrgan convocant, la tipologia del beneficiari, l'entitat beneficiària o el. D'aquesta manera es pot consultar el total de fons que s'ha rebut en un municipi i la inversió que representa per habitant.

