Revelen la identitat de la protagonista de la fotografia més famosa d'Antoni Campañà

Una noia jove enfundada en un peto de roba sobre una samarreta blanca somriu mentre desplega laen una barricada del carrer Hospital de Barcelona. Era el, just després de l'esclat de la, i darrere la càmera hi havia el llegendari fotògraf. A partir d'aquest dijous, a més, s'ha fet públic qui hi havia al davant.La saladedica una exposició a Campanya amb el nomi, coincidint amb la seva obertura, s'ha fet pública la identitat de la miliciana:, una jove cosidora. Així, la història que s'amaga al darrere d'una de les fotografies més famoses, si no és la més famosa, de Campañà ja té noms i cognoms.Elva veure la fotografia en una exposició al MNAC el 2021 i va contactar amb el net de Campañà,, per comunicar-li la identitat de la noia. La seva tieta li havia explicat que havia estat retratada pel fotògraf i va lligar caps ràpidament. Aleshores, tots dos van dur a terme la comprovació d'aquesta revelació i ara l'han inclòs com la gran novetat de la nova mostra a Montpeller.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola