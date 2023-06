Si fas servir un suport per al mòbil al cotxe, vigila: podries cometre una il·legalitat

Els viatges llargs en cotxe són un tret distintiu de les vacances d'estiu. Per alguns, formen part de l'aventura, mentre que per altres, són un tràmit inevitable. Sigui com sigui, és molt habitual ajudar-se d'unsi el recorregut és complex o desconegut i l'ús d'un suport per al telèfon mòbil esdevé fonamental. Lapermet aquests dispositius, tot i que alerta que hi ha algunes condicions a tenir molt en compte.L'ús d'unmòbil al cotxe és del tot legal "", explica el director general de Trànsit,. A més, cal evitar manipular el mòbil mentre es condueix, ja que no existeix cap exempció per estar controlant el mapa i es concorreria en una infracció greu castigada amb la pèrdua de tres punts del carnet.Així, si cal modificar la ruta o consultar qualsevol qüestió, és obligatori aturar el vehicle abans. Si, d'altra banda, es configura mitjançant un, en aquest cas sí que estaria permès, perquè rep la mateixa consideració que un dispositiu de "". Com no s'han de subjectar amb la mà, el seu ús mentre es condueix és legal.

