Una baralla a cops d'ampolla al centre de la Jonquera acaba amb dos detinguts

Una baralla a cops d'ampolla a la(Alt Empordà) va acabar amb els dos implicats ferits i detinguts per la Policia Local, amb el suport dels Mossos d'Esquadra i de la policia espanyola. Els fets van passar aquest dimarts 27, pels volts de les vuit del vespre. Els dos homes s'estaven esbatussant amb ampolles de vidre al mig del carrer Major, just davant d'una farmàcia, al centre del municipi alt-empordanès.Quan lavan rebre l'avís del fet que estava passant, una patrulla que estava a prop de la zona va dirigir-s'hi ràpidament. Un cop allà, els implicats havien marxat i va començar la recerca per trobar-los. Al primer se'l va poder detenir al mateix carrer, mentre que al segon el van haver d'arrestar al(CAP) on havia anat per curar-se les ferides de la baralla.Un cop tots dos van ser atesos de les ferides se'ls va acabar arrestant per un delicte de lesions greu amb arma perillosa, per les ampolles de vidre. A més, se'ls va denunciar també per desordres públics. Es tracta de dos multireincidents coneguts per la Policia Local. Tots dos homes han quedat sota custòdia delsper passar a disposició del jutge de guàrdia de

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola