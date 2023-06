Barcelona ja és la ciutat de l'Estat amb l'habitatge nou més car

Per primera vegada, el preu de l'habitatge nou asupera la barrera delssegons unes dades de la. Concretament, el preu aquest juny s'ha situat a 5.047 euros, un 5,9% més que un any enrere. Això converteix la capital catalana en la ciutat de l'Estat més cara, per davant deon el metre quadrat costa. El preu al conjunt detambé és el més elevat de tot l'Estat: se situa a 4.473 euros per metre quadrat, mentre que un any enrere costava 250 euros menys.L'economia actualment es troba en un moment dede l'increment del preu de l'habitatge nou. En l'acumulat del semestre, l'increment de preus ha baixat al 2,8% respecte del 3,4% anterior. Aquesta moderació es dona en un escenari marcat per lai desacceleració de les compravendes. Amb tot, ST preveu que durant la segona meitat de l'any hi continuarà havent aquesta moderació de l'augment de preu de l'habitatge nou.La directora d'Institucions i Grans Comptes de Societat de Taxació,, creu que aquest augment de preu es dona per l'davant de la demanda. I també ho atribueix als, les matèries primeres i la falta de mà d'obra. Des d'ST també han assenyalat que hi ha una creixent demanda estrangera, i que és tant per a ús particular, com per a inversions, per això està absorbint sense grans dificultats el poc habitatge que surt al mercat.

