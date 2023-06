Feijóo evita declarar el seu sou íntegre fins després del 23-J

El president del PP,-tant el que rep com a senador com el de líder del PP-espanyoles del 23 de juliol, segons ha avançat aquest mateix dimecres la cadena COPE. Fa només 24 hores el president del Senat, el socialista, feia aquesta demanda de transparència als populars, que s'han afanyat a qualificar el gest d'"electoralista" a favor del president espanyol,, que ha convertit la qüestió en una de les seves principals armes de campanya.Gènova ha considerat que no ha de donar resposta a la demanda de la cambra alta, que reclamava que ho fes públic abans del 4 de juliol, i ja ha comunicat que, data en la qual es constituiran les noves corts. Els conservadors s'escuden en el fet que volen fer una campanya "basada en la política i no en el sensacionalisme", una tendència que atribueixen als socialistes per la seva insistència amb el tema.En la carta de Gil, la màxima autoritat del Senat recordade la cambra, que estableix que tant la declaració d'activitats i de béns patrimonials "hauran de formular-se en iniciar el seu mandat, com a requisit per a la perfecció de la condició de senador i, així mateix, en el termini dels 30 dies naturals següents a la pèrdua d'aquesta condició o de la modificació de les circumstàncies inicialment declarades”. Per això, si durant aquest període s'ha produït algun canvi, la màxima autoritat de la cambra alta li demana que ho notifiqui.A banda del sou com a senador, Feijóo rep un sobresou declarat del partit. Quan va arribar al Senat, va emplenar la preceptiva declaració d'activitats. Aleshores, l'únic càrrec que exercia era el de president del PP i, per això, cobrava. Ara falta saber el complement que li paga la formació. Tenint aquesta xifra en compte, que rep més de 90.000 euros anuals. El president del govern, de fet, no és el membre de l'executiu millor retribuït. Cobra més un secretari d'Estat, un director de gabinet o un president d'una empresa pública. També reben més diners en el còmput anual els batlles de Barcelona o Madrid.En una entrevista a la Cadena Ser dilluns, Sánchez va opinar que la ciutadania mereix saber el sou de Feijóo. "Venim d'un temps en el qual es van congelar les pensions i el Salari Mínim Interprofessional (SMI) durant la legislatura de Rajoy mentre els líders del país cobraven sous i sobresous en a i en b. Des del punt de vista de l'exemplaritat", va qüestionar.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola