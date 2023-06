Les millors estrenes de sèries del juliol que no et pots perdre a les plataformes

Ghosts of Beirut - 2 de juliol | Skyshowtime

Revela els orígens de Mughniyeh, de 21 anys, (també conegut com El Fantasma) que va emergir de la foscor i va ser responsable de més morts nord-americanes que qualsevol altre individu abans de l'11 de setembre.



Contada des de les perspectives nord-americana, israeliana i libanesa, la sèrie segueix Mughniyeh des del seu origen als barris marginals xiïtes del sud de Beirut, fins a la seva concepció dels terroristes suïcides.

Poquita fe - 4 de juliol | Movistar+





Raúl Cimas i Esperanza Pedreño protagonitzen aquesta comèdia espanyola amb caires d'absurditat i humor negre que busca retratar una parella que està completament estancada en la mediocritat del dia a dia. Només dotze episodis de 15 minuts cadascun retrataran tot "el soroll" que envolta aquests dos individus de mitjana edat que es veuen absorts per totes les ximpleries, mesquineses i banalitats que poden afrontar en la seva quotidianitat.

El resort - 7 de juliol | Movistar+

Takeshi's Castle - 10 de juliol | Amazon Prime Video

Una posada al dia de l'aclamat xou de varietats japonès conegut com a Humor Amarillo. En aquesta nova versió, comptarà a Espanya amb Jorge Ponce i altres coneguts còmics espanyols, que posaran la veu i el toc personal al concurs japonès.



La catalana Eva Soriano i el malagueny Dani Rovira acompanyaran Ponce en aquesta arriscada aposta que pot revifar la fama de l'anterior programa o els pot portar pel pedregar.

Quarterback - 12 de juliol | Netflix

Full Circle - 12 de juliol | HBO Max





La supervivencia de una chica con curvas - 13 de juliol | Netflix

Foundation, temporada 2 - 14 de juliol | Apple TV+

Futurama, temporada 8 - 24 de juliol | Disney+

Good Omens, temporada 2 - 28 de juliol | Amazon Prime Video

Un cuento perfectio - 28 de juliol | Netflix

ja ens embafa des de fa dies. Altes temperatures i molta xafogor que, en certs dies d'angoixa, ens obliga a tancar-nos a casa posant la cara al ventilador o a l'aire condicionat. Per a tots aquells que necessiten contingut per quedar-se escarxofat al sofà en les pròximes setmanes, que volen gaudir de les seves plataformes o ques, us portem una selecció de les més destacades del juliol.Com sempre, destacarem els catàlegs dels grans serveis que s'utilitzen a Catalunya, comAra bé, farem una tria selectiva perquè no hàgiu de perdre el temps amb continguts que us promocionen els algoritmes i, al final, no acaben sent gens satisfactoris. O pitjor encara, avorrits de nassos.Comèdia d'aventures i d'intriga que segueix una parella que està de vacances a la Riviera Maya. Ell és una persona conformista, content, feliç amb el que té. Ella, en canvi, està fins el monyo del seu matrimoni perquè considera que estan estancats. L'aparició d'un misteri que fa quinze anys que ha quedat enlaire els ajudarà a intentar reconduir les seves vides, la seva relació... o tirar-la per terra.Els fanàtics del futbol americà estan d'enhorabona perquè per fi podran veure un documental amb cara i ulls sobre tres dels grans protagonistes de l'NFL. Patrick Mahomes (un dels millors jugadors de tota la història), Kirk Cousins i Marcus Mariota són els tres protagonistes d'aquesta sèrie documental en la que els espectadors podran veure com viuen tota una temporada a la millor lliga del planeta d'aquest esport.El gran director nord-americà Steven Soderbergh presenta una minisèrie de 6 capítols que aborda na investigació sobre un segrest fallit descobreix secrets guardats des de fa molt de temps que connecten múltiples personatges i cultures a la ciutat de Nova York actual.Una de les sèries més esperades perquè està promocionada per la productora A24, una de les més importants del panorama exterior a Hollywood. La història tracta sobre una dona negra, de complexió gran i recent soltera, anomenada Mavis. Aquesta està inesperadament amb què ha de refer la seva vida després d'haver posat totes les esperances en un sol home, però està decidida no només a sobreviure, sinó a prosperar amb el suport de la família que ha triat.Segona part de l'adaptació televisiva de les obres magnànimes d'un dels escriptors de ciència-ficció més importants de tots els temps, Isaac Asimov. La nova fornada d'episodis seguirà la trama just on la va deixar.Una dècada després torna una de les millors sèries d'animació adulta de la història. Creació de Matt Groening -sí, el responsable de The Simpsons-, tornarà de la mà de Hulu i a l'estat espanyol ens arribarà a través de Disney. Seran 20 episodis que seguiran les vides de Fry, Leela, Bender i companyia deu anys després dels successos de l'última temporada.Quatre anys després d'aquesta meravellosa de la novel·la de Neil Gaiman (també creador i guionista de la sèrie) i Terry Pratchett, aterra la segona part de la història postapocalíptica que barreja la Bíblia, la ciència-ficció i l'humor britànic.Adaptació de l'èxit literari d'Elisabet Benavent del mateix nom, amb Ana Castillo i Álvaro Mel com a protagonistes. És hereva d'un imperi hoteler. Ell ha de dur a terme tres treballs per arribar a final de mes. Però quan els seus camins s'uneixen, s'adonen que només es poden ajudar entre ells a recuperar l'amor de les seves vides.

