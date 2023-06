Utilitzar una ampolla d'aigua reciclable i no una de plàstic d'un sol ús és bo per al planeta, però si no tens cura de netejar-la de tant en tant es pot convertir en un niu de bacteriscada segon es compren al món 20.000 ampolles de plàstic, un material que no es degrada i que a més a més és difícil de reciclar

