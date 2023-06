Mor un jugador de futbol formatiu del Club de Futbol Badalona

Cop molt dur. Ens ha deixat Daniel Ramonet Ballús, jugador del Cadet de la @ffbadalona, degut a un accident de trànsit.



Des del club volem enviar molts ànims i una forta abraçada a la família. DEP! pic.twitter.com/uAZf6zfp6X — CF BadalonaB (@CFBadalona_) June 28, 2023

Un jugador de futbol formatiu delha, que militava a la categoria de cadet i, per tant, tenia entre 14 i 16 anys, ha patit unElaixí ho ha comunicat en una piulada a, en què ha aprofitat per enviar "molts ànims i una forta abraçada" a la família del jove. Altres clubs esportius, com el CCE Tiana o la Unió Esportiva Sant Andreu, han donat el condol a la família i amics, així com a l'equip on actualment jugava el noi.Segons ha avançat el diari Metrópoli i ha confirmat l'ACN, el jove ha mort quan ha patit un accident amb laa la ciutat. Tot i l'actuació dels serveis d'emergència, que han traslladat el noi a l'hospital, no han pogut salvar-li la vida de les greus ferides que s'ha fet en el sinistre. Un noi que l'acompanyava ha resultat ferit lleu.L'alcalde, Xavier García Albiol, ha lamentat la mort a través del seu perfil a Twitter, on ha assegurat que està consternat perquè la víctima era amic del seu fill i que ell també el coneixia. "La vida no pot ser tan injusta", ha dit.

