Només un 5% dels catalans no utilitzen habitualment les xarxes socials

Facebook no mor

Un 95% dels catalans majors de setze anys són usuaris habituals d'almenys una xarxa social. Així ho ha assenyalat un estudi elaborat peli l'agència. Aquesta investigació ha revelat que són 6,1 milions d'habitants deque utilitzen sovint alguna d'aquestes plataformes. Segons aquestes dades,és la xarxa social que més triomfa entre els catalans, seguida deAra bé, l'estudi també ha advertit del fort ascens de: "està canviant el paradigma de la comunicació. Avui en dia aquesta nova xarxa té un ús que està per sobre dei en els dos anys vinents és probable que arribi als nivells de Facebook o Instagram", ha pronosticat el director d'Imagina,El temps d'ús de xarxes diari és "preocupant", segons han assenyalat les conclusions de l'estudi, que se situa a les. En aquesta xifra hi influeix molt l'edat, ja que entre els joves el consum està per sobre de les tres hores diàries. Sanz ha apuntat que és habitual que el temps d'ús sigui menor en països desenvolupats.La presentació de l'informe ha servit per desmentir un dels mites més estesos: Sanzque Facebook "estigui morint". I ha recordat que aquesta xarxa social és una de les més utilitzades en matèria de publicitat i té molta audiència, encara que el públic jove utilitzi molt més altres plataformes. En aquesta línia, també han apuntat que la població "sobredimensiona" el percentatge de gent que fa servir Twitter, i que es tracta d'una xarxa "estancada".Una de les virtuts de la investigació que han presentat és la seva mostra d'estudi:, 2.500 més que l'enquesta més similar elaborada a escala estatal. Es tracta d'una primera versió d'estudi, i a partir dels anys vinents s'anirà repetint i es podrà establir una

