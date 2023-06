La mort d'ocells a les pistes de pàdel posa en alerta la Fiscalia

Les pistes de, aquells llocs on alguns aficionats i aficionades passen hores i hores, poden ser una. La Fiscalia General de l'Estat, a través de la seva unitat de Medi Ambient, ha signat un decret administratiu aquest mateix dimecres en el qual ha instat les diferents administracions de l'Estat aper preveure els xocs mortals a les pantalles de vidre d'aquests recintes esportius.Concretament, la comunicació del Ministeri Públic es dirigeix alsi posa el focus en la situació de. Així i tot, el decret serà extensible ben aviat a altres zones de l'Estat on també s'ha detectat una incidència de mortalitat notable d'ocells. Encara que no hi ha dades oficials “tenint en compte que, amb freqüència, les restes dels animals són retirats directament per treballadors les instal·lacions o pels seus depredadors naturals", els i les ornitòlogues han destacat queno només de pistes de pàdel, també de pisos, cases i oficines o mampares de les parades d'autobús.Amb tot, per a la Fiscalia és imprescindible impulsar mesures per pal·liar la problemàtica perquè, a parer seu, el que està en joc és ni més ni menys que laI és que una recerca feta pels Agents Rurals -que ara s'haurà d'ampliar a petició del Ministeri Públic- ja ha confirmat que les superfícies envidrades són “una seriosa amenaça per als ocells”.L'ens ha volgut precisar que ha impulsat el decret tan bon punt ha tingut constància de la situació. Qui firma el text és el fiscal coordinador de Medi Ambient i Urbanisme d'Espanya,, qui ha subratllat que, actualment, les mesures per prevenir aquesta mena de morts, que afecten sobretot les insectívores, són "pràcticament nul·les", com destaquen fonts oficials.

