Mor una cria d'orangutan al Zoo de Barcelona

Una cria d'de poc més d'un any ha mort alde. Els fets van tenir lloc el 21 de maig després que l'animal es trobés immòbil al seu hàbitat. L'equip veterinari i les cuidadores i cuidadors de l'espècie va accedir a l'interior de l'espai per examinar-lo i en va constatar la defunció. Segons la direcció del Zoo no s'havia detectat cap "anomalia" en el comportament de l'animal.A més, els exàmens preliminars han apuntat que la causa de la mort seria un. La Plataforma ZOOXXI ha denunciat la "impunitat" dels responsables de l'equipament i ha recordat que el mes de març ja va alertar que els orangutans no rebien una "atenció adequada". Per tot plegat, ha tornat a demanar el trasllat d'aquesta espècie.Actualment, el Zoo està a l’espera de rebre les anàlisis realitzades en coordinació amb les autoritats sanitàries i lade laper determinar-ne la causa exacta. Amb tot, ha recordat que en els casos de cries d’animals salvatges aquests episodis poden produir-se de manera sobtada.Per la seva banda, la Plataformaha denunciat la “política de silenci” que ha dut a terme la direcció del Zoo que “en cap moment ha informat l’opinió pública del succés”. Alhora, ha advertit que el passat mes de març ja va alertar que els orangutans del parc barceloní “feia més de sis mesos que suportaven les obres de remodelació d’una instal·lació que tenia errades estructurals generalitzades des de la seva reforma anterior”.L’entitat ha revelat que el mes de maig passat va prendre unes fotografies que des del seu punt de vista evidenciaven que la cria estava sotmesa a una situació "d’i que només coneixia "el tancament, el soroll de les obres i l’exhibició al públic". Alhora, ha assegurat que en el cas dels orangutans captius "és tan baix el benestar d’aquests animals que es pot observar amb claredat la seva”.La plataforma ha considerat que aquest és un indicador “infal·lible” del fet que alguna cosa va malament i ha anunciat que posarà en coneixement de les autoritats aquests fets perquè s’esclareixin les causes de la mort. “És intolerable la impunitat amb la qual actua el Zoo de Barcelona i el desistiment de funcions per part de l’Ajuntament”, ha lamentat, coordinadora científica de l’entitat.En aquest sentit, ha recordat que la recent renovació del Zoo de Barcelona, vulnera l’que indica que les instal·lacions s’han d’adequar prioritzant els interessos dels éssers vius, en detriment de la seva exhibició. “El pla estratègic del Zoo de Barcelona prioritza l’exhibició dels animals, en clara contradicció amb la norma”, ha assegurat Carro.Així mateix, ha indicat que la llei de protecció dels drets i el benestar dels animals estatal preveu un projecte de llei de grans simis. “Aquesta disposició es trobaria en sintonia amb l’article de l’ordenança que preveu el trasllat d’animals a santuaris”, ha valorat la responsable de la plataforma. “Per la cria ja no podem fer res, i és esperable que aquesta situació estigui generant un gran patiment a la mare i la resta d’individus”, ha lamentat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola