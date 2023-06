Així funciona el xec de 100 euros de la Generalitat per gastar en material escolar

Qui rebrà els vals?

Com arribaran els xecs a les famílies?

Com s'han d'activar els vals?

Anar a la secció "activa els vals". Introduir l'identificador de l'alumne i el PIN que hi ha als vals. Introduir el número de telèfon mòbil de l'adult que fa la gestió. Introduir el codi que es rebrà al mòbil. Si tot està correcte, els vals ja estaran actius per ser utilitzats.

Què s'ha de fer si no es reben els vals?

Anar a la secció "activa els vals". Anar a la secció PIN d'activació i demanar-ne un de nou. Introduir l'identificador de l'alumne i la seva data de naixement. El sistema mostrarà el PIN d'activació. Anar a la secció "activa els vals". Introduir l'identificador de l'alumne i el PIN que hi ha als vals. Introduir el número de telèfon mòbil de l'adult que fa la gestió. Introduir el codi que es rebrà al mòbil. Si tot està correcte, els vals ja estaran actius per ser utilitzats.

Quin material es podrà comprar?

Quines botigues els acceptaran?

Com s'utilitzaran a les botigues?

Fins quan es poden bescanviar?

Elentregarà aquest estiud'escoles públiques i concertades per comprar material escolar. Les famílies rebran durant l'estiu dos vals de 50 euros cadascun a casa i, segons ha anunciat la consellera d'Educació, Anna Simó, aquest dimecres, ja s'han començat a enviar.Les persones beneficiàries d'aquesta mesura seran tots els alumnes que cursaran educació primària el curs 2023-2024 -des del primer curs i fins a sisè- en un. Són, aproximadament,, inclosos els d'educació especial.Tots els vals s'enviaran per correu postal. En el cas de les famílies que canviïn d'adreça durant l'estiu o que les escoles no tinguin cap adreça fixa, aquestes podran descarregar-lo des del web valescolar.cat.Un cop les famílies hagin rebut la carta amb els dos vals de 50 euros per nen, s'ha d'accedir al web valescolar.cat i fer els següents passos:Si no s'ha rebut la carta amb els vals i, per tant, no es té el PIN per activar-los, cal accedir al web valescolar.cat i fer aquests passos:Com es pot saber l'identificador de l'alumne?Els vals contenen un PIN personal per a cada alumne que, juntament amb el número d'identificador de cada infant permetrà activar els xecs. El número d'identificació dels alumnes es pot obtenir per tres vies: a l'escola, al 012 o al web del Departament d'Educació Es pot comprar material escolar en un sentit ampli, és a dir, elements d'escriptura, papereria, llibres de text, literatura infantil i juvenil, diccionaris, calculadores, motxilles, estoigs i jocs educatius. També es poden adquirir llicències de continguts educatius digitals. Ara bé, no es pot comprar roba, calçat, ni tampoc material electrònic com ordinadors portàtils, tauletes o videojocs.No tots els comerços de Catalunya acceptaran els vals del Govern. De fet, cal buscar els comerços adherits a la campanya abans de fer les compres. La llista es pot consultar al web valescolar.cat, que permet filtrar per municipi. Els xecs no es podran bescanviar en compres per internet, ja que l'aposta del Govern és ajudar el comerç de proximitat.Cada val només es pot fer servir una vegada. Així, no es pot conservar saldo per a diferents compres. Els dos vals de 50 euros es poden fer servir en una compra o gastar-los, per separat, en establiments diferents.Si l'import de la compra supera el total de l'import del xec, el beneficiari haurà d'abonar la diferència. En cas que no s'arribi a l'import total, l'establiment no abonarà la diferència. A més, si cal retornar algun article, les botigues no poden tornar diners, sinó que poden admetre canvis per material escolar d'import igual o superior (i abonar la diferència).Un cop les famílies rebin els xecs a casa, ja poden començar a activar-los al web valescolar.cat i dirigir-se als comerços adherits a la campanya per poder bescanviar-los per material escolar. El dia límit per intercanviar xec per material és el 30 de novembre del 2023.

