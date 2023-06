Aldarulls i revoltes als afores de París per la mort d'un noi de 17 anys en mans de la policia

A #Nanterre, in Francia, un poliziotto ha sparato e ucciso un ragazzino di 17 anni a un posto di blocco. Si chiamava Naël.



La polizia aveva detto di essersi difesa da un tentativo di investirli. Ora è uscito un video dello sparo che ridimensiona l'accaduto e inchioda l'agente. pic.twitter.com/cbr5a2GvB4 — Luigi Mastrodonato (@LuigiMastro_) June 28, 2023

🚨🇫🇷 Protesters are throwing stones and firecrackers at the police after 17-year-old Nael, who died today at the police checkpoint in Nanterre, France.#France #Paris #Fransa pic.twitter.com/TYMuVGoZoF — Eren 𝕮🇹🇷 (@Eren50855570) June 28, 2023

🔴💣📢 Et sinon #Darmanin,on reprend le contrôle quand?



Inadmissibles émeutes à #Nanterre et environs, résultat des années de politique de #gauche et autres soumis qui n'ont que le chaos pour maître-mot!



La #France n'a pas à être défiée! pic.twitter.com/sPoFY81Jgh — Astrid Prunier Ⓜ️ (@AstridPrunier1) June 28, 2023

, viu una situació molt complicada des de fa 48 hores.tirotejat per la gendarmeria francesa ha provocat una onada d'aldarulls als afores de la capital francesa que ha finalitzat aquesta matinada amb 31 detinguts i una vintena de policies ferits, segons les dades facilitades per les autoritats del país gal. El detonant, la mort del menor, es va produir dimarts a primera hora del matí, després de rebre un tret al pit per part d'un agent.En primera instància,i va atropellar un agent. Hores més tard, diversos vídeos publicats a les xarxes socials demostraven que la versió policial era mentida i això va provocar l'onada d'indignació.ha detingut un agent com a presumpte responsable de l'homicidi del menor d'edat i segueix investigant el cas.En tot cas, la regió metropolitana deviu una situació calcada a la del filmde(disponible a Netflix): joves indignats per un suposat abús policial que provoca la mort a trets d'un menor d'edat.ha estat recordat per personalitats tan importants de França com el jugador del PSGo l'actorL'esclat de violència, flames i aldarulls ha posat en escac la policia i el Ministeri de l'Interior, que ja ha informat ques més per frenar nous disturbis previstos per aquesta nit.han estat calcinats i diversos edificis han quedat perjudicats greument per les flames.

