Record de participació catalana al cinema durant el 2022

Èxit d'espectadors

van arribar als cinemes el 2022, un 21% més que el 2021. És la xifra més alta del segle XXI, per sobre dels 95 títol del 2010 que, fins ara, marcaven el record. Aquest balanç serà el protagonista aquest vespre de la, una trobada a l'equador de l'any que servirà per valorar els resultats de la producció catalana durant el 2022.Segons dades facilitades per l’Acadèmia del Cinema Català, elrespecte del total de films espanyols produïts el 2022 és d'un 30,5%. Això millora tímidament les dades del 2021, però es manté en l'interval 28-32%, una constant des del 2016. El pes dels films de ficció catalans sí que creix significativament i passa d'un 33% l'any 2021, a un actual 37%.L’acadèmia ha destacat que aquestes bones xifres s'han d’emmarcar en un context dea tot l’Estat després dels primers resultats negatius que va provocar la pandèmia. També augmenten el nombre deque han participat en aquestes produccions, una xifra que passa de 89 a 119 empreses productores el 2022. Més de la meitat d'aquests títols (56,1%) van ser de, un 41%i el 2% d'L'èxit del cinema català també es dona entre el públic. Els espectadors en sales dels 98 films catalans van superar l’any passat els(4.039.784), triplicant la xifra de l’any anterior. El gran salt s'ha fet amb les pel·lícules d'animació, que han passat de 316 a 1.793.525 espectadors. Aquest èxit l'ha liderat, sobretot, la pel·lícula

Pel que fa a les dades de públic en el conjunt de la taquilla espanyola, el cinema amb producció catalana qualificat el 2022 constitueix un 28% del total d'espectadors de les pel·lícules de producció espanyola a l’Estat, fixat en 14.270.814 fins avui.

