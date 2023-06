L'ANC de Girona rebutja «de manera unànime» promoure el vot nul o l'abstenció el 23-J

El secretariat de l'(ANC) arebutja "de manera unànime" que l'entitat promogui el vot nul o l'abstenció a les espanyoles del 23-J . Asseguren que, si la proposta tira endavant, "de manera immediata farà les delícies de les forces espanyolistes" i tampoc veuen "just" posar tots els partits "al mateix sac". Perquè si bé critiquen obertament "el suport total i estèril" d'al Congrés, també subratllen que aquesta línia -compartida pel- s'allunya de les postures dei laPer això, l'ANC de Girona aposta perquè es "redobli la pressió als partits" i posa com a exemple l'de la ciutat, on això ha contribuït "de manera evident" a bastir "un govern municipal netament independentista". El secretariat de l'ANC a Girona insta l'Assemblea a fer efectiva "de manera immediata" la consulta als socis sobre la conveniència de promoure l'o ela les eleccions espanyoles. I ja avancen que, en el seu cas, la seva resposta serà un "no" rotund a la proposta.L'ANC de Girona admet que "l'immobilisme" delper "dibuixar el més mínim pas cap a la sobirania nacional" s'ha traduït en "una gran decepció" entre les, "cansades de lluites caïnites i de la manca d'objectius estratègics compartits". A aquesta frustració, asseguren des del secretariat local, s'hi suma "l'enorme rendiment" obtingut pel govern espanyol "gràcies al suport continuat" d'ERC al Congrés.L'ANC de Girona, però, rebutja que "com a mesura de càstig o de pressió cap als partits independentistes" aquest 23-J l'entitat promogui el vot nul o l'abstenció. "Vivim plenament el debat i constatem una polarització important, amb socis que hi aposten plenament i molts altres que ho consideren una mala estratègia", recullen en un comunicat. Per als membres del secretariat de l'Assemblea a Girona, però, la seva postura davant la consulta interna serà clara. "Hi votarem en contra", subratllen. Admeten que estan decebuts perquè ni al Parlament ni al Congrés les forces independentistes fan "passos endavant".Però entrant de ple al 23-J, també creuen que, en el cas de Madrid, "no és just" posar tots els grups "al mateix sac" i "castigar-los per igual". Perquè les seves "veus, posicionaments i estratègies" al Congrés han estat "molt diferents". A parer del secretariat de l'ANC de Girona, ERC ha donat un "suport total i absolutament estèril" al president, "desaprofitant una aritmètica parlamentària que hauria permès un altre joc". Però aquesta línia, matisen, "també seguida pel PDECat, no ha estat compartida ni per Junts ni per la CUP".

