Aragonès urgeix Junts a pactar un «mínim comú programàtic» al Congrés dels Diputats

Crítiques de la CUP i els comuns

Xoc amb el PP per l'Ajuntament de Barcelona

El president de la Generalitat,, ha urgit aquest dimecres Junts a pactar un "mínim comú programàtic" per encarar les eleccions espanyoles del 23-J i els propers quatre anys al. Ho ha fet en la sessió de control al, l'última abans que arrenqui la campanya electoral, després d'una intervenció d'Albert Batet, cap de files de Junts a la cambra catalana, en la qual ha demanat aprofitar l'avinentesa per recuperar la unitat després d'uns anys en què Madrid ha estat la baula més feble de la relacióBatet ha remarcat que l'independentisme "ha de ser fort" perquè, "governi qui governi", l'executiu espanyol "anirà contra Catalunya". "Hem de dir prou a la falta d'inversions, a la repressió, a la guerra bruta de les clavegueres i al no-reconeixement de la nació", ha apuntat el cap de files de Junts al Parlament. "No hem de perdreperquè la unitat sigui una realitat", ha apuntat Batet. Aragonès ha indicat que el país s'hi juga molt el 23 de juliol, però també "a partir de l'endemà". "La meva obligació és no quedar-me mai en res que pugui sonar a un retret. El primer pas és tenir unper als propers quatre anys al Congrés dels Diputats", ha remarcat el president sobre un acord de continguts."Hem de guanyar a les institucions i als carrers", ha reflexionat, president del grup parlamentari d'ERC, en el seu torn d'intervenció. Aragonès ha aprofitat per recordar que els drets assolits "no cauen del cel", i ha assenyalat que hi ha el risc d'una "involució". "Ho estem veient a Itàlia, on es dificulta la vida de les parelles homosexuals", ha destacat el president, que ha reclamat "enfortir drets i llibertats" a través delsLaha estat especialment crítica amb el balanç de la taula de diàleg. "Ni l'amnistia ni l'autodeterminació han estat mai en l'agenda d'aquesta mesa", ha remarcat, diputada dels anticapitalistes. "Gran part del correctiu electoral rebut en forma d'abstenció està motivat pel desconcert i la desmobilització, i per la incapacitat col·lectiva de canviar el rumb. Hem de tornar a posar el", ha indicat Reguant. Aragonès ha insistit en la idea de recuperar la unitat estratègica de l'independentisme, una de les qüestions que ERC ha situat com a prioritat de cara al 23-J i, també, de cara a la propera tardor., cap de files d', ha acusat Aragonès d'estar "incomplint" l'acord de pressupostos, aprovat fa 110 dies a la cambra catalana. "El Govern no es penedeix d'aquesta entesa, i l'estem desplegant amb tota la força", ha insistit el president, que ha volgut puntualitzar que es posaran en marxa iniciatives com l'impost als creuers. El dia 5 de juliol, just abans de l'arrencada de la campanya electoral, hi ha prevista una reunió de coordinació i seguiment entre l'executiu, el PSC -l'altra baula dels comptes- i els comuns.L'encarregat d'obrir la sessió de control ha estat, del, que li ha preguntat en què consisteix el "front democràtic" que planteja Aragonès des de les eleccions municipals i, tot seguit, li ha retret el "mal perdre" de Junts i ERC a l'Ajuntament de Barcelona després de la maniobra protagonitzada per Jaume Collboni . "Vostès ens diuen fatxes i després resulta que hem de venir a cantar-li cançons d'amor. Necessitaven una cura d'humilitat d'aquesta naturalesa", ha remarcat Fernández. El president ha lamentat que el PP i Vox estiguin, que es negui la crisi climàtica i que s'aposti per polítiques "austericides" en matèria econòmica. "Farem tot el possible per defensar els grans consensos d'aquest país a l'entorn de l'estat del benestar", ha ressaltat el dirigent d'ERC., de, ha preguntat a Aragonès pels contractes amb Iniciatives Events, que s'endú "contractes milionaris" per "organitzar conferències" al president "per valor de 50.000 euros" per cadascuna d'elles. "Aquesta empresa està relacionada amb", ha indicat Carrizosa, en referència a l'exdirigent d'ERC, ara dedicat al món empresarial. Aragonès ha indicat que la pregunta del dirigent de Ciutadans "manipula" la informació que el Govern li ha facilitat a través de la llei de transparència.

