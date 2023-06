Gourmet, el nou Netflix de la gastronomia que ja triomfa en el món de les plataformes

Les plataformes de contingut en streaming generalistes fa mesos que treballen per ampliar les seves audiències i mantenir un catàleg variat per combatre l'estancament d'usuaris. Per exemple, en el cas de Netflix, l'aposta pels formats televisius com els(o la incorporació de) ha despertat crítiques positives entre els seus subscriptors. Un altre model és el d'Amazon Prime Video, que des de fa uns anys aglutina diversos canals temàtics, de nínxol, a part del seu catàleg propi o d'aquells títols que compra per a la seva subscripció general.La plataforma de Jeff Bezos incorpora canals com, entre d'altres. Des de fa unes setmanes ha sumat una categoria més que pot triomfar en mercats com Catalunya.el nou canal enfocat a la gastronomia i amb una mirada directa a continguts audiovisuals sobre el món dels restaurants, l'alimentació, les receptes i els cuiners professionals., és a dir, propietat d'Amazon. El seu preu, que ha de sumar-se a la subscripció d'Amazon Prime o es pot veure de manera independent, és de 2 euros al mes.Aquest canal, per ser justos, "no és nou"., però només amb contingut enfocat a la gastronomia llatinoamericana. Ara hi trobem documentals, productes i sèries de tota mena. Fins i tot, amb una mirada catalana, gràcies a l'alt nivell del país en restauració: estrelles Michelin, xefs de renom com els germans Roca, receptes, l'avantguarda iniciada per Ferran Adrià...Ara bé, el servei que s'ofereix a l'estat espanyol encara no té tot el contingut desitjable que ostenta el canal en altres serveis arreu del món.sobre gastronomia francesa i amb certes pinzellades de protagonisme espanyol o català.

