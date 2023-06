L'economia catalana creixerà un 2,6%, per damunt de la mitjana espanyola, segons el BBVA Research

L'automòbil, clau



Els reptes: el sector agrari

Aquest dimarts, en la cerimònia anual de lliurament dels premis de la patronal Pimec , el presidentfeia una crida a ignorar els "discursos derrotistes" sobre l'evolució de l'economia catalana. Avui, el darrerli ha donat la raó. Segons l'informe, el creixement a Catalunya pot ser del 2,6% aquest 2023, lligant d'aquesta manera tres anys per damunt de la mitjana espanyola, que és del 2,4%, el que suposa superar els nivells prepandèmia.Els bons senyals de lesi les xifres en, amb una probable creació de llocs de treball en els anys 2023-24 de prop de, amb un índex d'atur que podria girar entorn el 8,3% a finals del 2024, expliquen la perspectiva positiva. Un altre factor positiu ha estat l'estalvi produït al llarg de la pandèmia en les economies domèstiques., economista en cap del BBVA Research, i el director territorial del banc a Catalunya, José Ballester, han explicat les claus de l'informe.L'increment de preus dels combustibles i han afectat l'economia, però tot i això, l'economia catalana, en paraules de Miguel Cardoso, ha respost millor del que s'esperava a l'embat. Les exportacions de béns a Catalunya van superar en un 10% el nivell previ a la pandèmia el mes d'abril, convertint Catalunya en elEn canvi, l'increment de tipus d'interès i la incertesa global ban fer que el darrer trimestre del 2022 hi hagués un descens de les operacions vinculades a l'habitatge.El servei d'estudis del BBVA assenyala que el bon estat de salut del turisme i lasón la base de la millora en l'ocupació, a més d'un augment de la franja de població en edat de treballar. Cardoso també ha admès l'impacte positiu de la darrera, al reduir la volatilitat d'ocupació i aportar estabilitat.Ladel sector de l'automòbil va ser a l'estat espanyol en la primera meitat del 2022 d'un 22% menor que el 2019, però des d'aquell moment s'ha recuperat, i al gener del 2023 la producció de la indústria automobilística era. D'altra banda, els fons europeus aniran donant tracció a l'activitat industrial i a la construcció, el que farà reduir la incertesa. L'execució dels fons va avançant i es nota en la inversió d'obra pública.No tot són bones expectatives. El BBVA Research adverteix l'economia catalana s'enfronta al repte d'impulsar l'ocupació en el sector agrari, que mostra una l'estar al marge de l'evolució positiva del turisme i les zones industrials. També en la construcció i el sector automobilístic, de cara al 2024, es pot viure el desafiament que implicarà que els preus de l'energia no experimentin una rebaixa sensible.

