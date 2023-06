Confirmat: el cadàver trobat en una muntanya als Estats Units és de l'actor Julian Sands

Les restes humanes trobades fa tres dies a Mount Baldy, al nord-est de, són de l'actor. Així ho ha confirmat aquest dimarts a través de Twitter el departament del xèrif del comtat de San Bernardino, a. En el comunicat difós, la policia ha explicat que les causes de la mort "encara estan sota investigació".La troballa del cos la van fer uns excursionistes aquest 24 de juny. Sands va desaparèixer eldurant un episodi de mal temps. La policia va iniciar una recerca per localitzar-lo, però la van haver d'aturar per les complicacions meteorològiques. El mateix dia en què es va denunciar la desaparició, els serveis d'emergències van començar la recerca, però es va haver d'aturar només unes hores després a causa del, amb risc d'allaus i males condicions a la muntanya per l'acumulació de neu i de gel.L'intèrpret és conegut pels seus papers en pel·lícules com. Sands, que tenia 65 anys, va nèixer al, on va començar la seva carrera com a actor. Després va acabar traslladant-se a

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola