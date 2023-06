Descobreixen un «avantpassat llunyà de la pizza» a Pompeia

Un estudi d'un fresc descobert fa poc aha descobert un "avantpassat llunyà de la". Segons els arqueòlegs de l'excavació "se suposa que junt amb una copa de vi, es representa una, un tipus de pa pla que serveix de suport a diverses fruites, identificable és unai potser un". Els responsables de la investigació han fet públic els resultats aquest dimarts.El director del centre arqueològic,, ha reconegut que no es pot dir que és una pizza perquè falten els ingredients clau, com el tomàquet i la mozzarella. El fresc és una natura morta, conegudes a l'antiguitat com a, que s'inspiraven en els obsequis que s'oferien als convidats. Els arqueòlegs coneixen unes 300 representacions com aquesta a la zona pròxima al. Ara bé, als investigadors els ha sorprès la "notable qualitat d'execució" d'aquest nou fresc descobert a Pompeia."Més enllà de la identificació dels aliments representats, hi trobem temes de la. Penso en el contrast entre un àpat frugal i senzill i el luxe de les safates de plata", ha assenyalat Zuchtriegel a l'hora de destacar el valor d'aquest nou descobriment.La pintura la van descobrir a l'(el pati) d'una casa de la ciutat que va quedar enterrada sota la lava del Vesuvi. L'excavació d'aquest habitatge va començar a finals del segle XIX, i es va reprendre aquest mes de gener passat. La casa tenia al costat unai s'hi han trobatde víctimes de l'erupció volcànica de l'any 79 d.C.

