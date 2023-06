Aquesta funció oculta de la clau del cotxe et pot salvar els dies de més calor

L'eficàcia deestà més que comprovada: ventila i refrigera l'interior del vehicle els dies de més calor, però a vegades triga una mica. Per això, ens pot ser extremadament útil el truc que ha desvelat un usuari a TikTok i que ja acumula prop de 40.000 m'agrada a la xarxa social xinesa.No és cap-de fet, hi ha molta gent que ho fa- que a banda de posar l'aire condicionat és molt útil obrir les finestres, especialment si fa estona que el cotxe és sota del sol i la calor colla amb força. Això, normalment, és una cosa que fem quan ja som dins del vehicle i ens disposem a emprendre la marxa, però hi ha una manera per fer-ho quan encara no hi hem pujat i que farà que el cotxe es refredi abans.A la publicació, el tiktoker Richard.pm ens ensenya que només fent clic al botó d'obrir el cotxe deli mantenint-lo premut durant uns segons aconseguirem tot això: obrir i tancar les portes laterals, el maleter, el portó posterior, i abaixar les finestretes sense accionar-les des de l'interior.Així, aconseguirem apropar-nos a la temperatura òptima que recomana la Direcció General de Trànsit () dins d'un vehicle, que és d'entre 19 i 22 graus. Combinar les tècniques abans esmentades amb l'ús deltambé ens pot ajudar a obtenir aquests graus ideals de confort per conduir. Un estudi del RACC demostra que fer-lo servir pot arribar a fer baixar uns 11 graus-en un dia de 35-, segons una altra recerca de l'entitat en col·laboració amb l'Automòbil Club Suís (TCS).

