Notícies més destacades del 27 de juny de 2023

20:40 El PP accepta un cara a cara Feijóo-Sánchez a Atresmedia el 10 de juliol



El PP ha acceptat que el president del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, s'enfronti en un cara a cara televisat amb el secretari general del PSOE i president actual del govern espanyol, Pedro Sánchez, en el marc de la campanya electoral pels comicis del 23 de juliol al Congrés i al Senat. El debat tindria lloc el 10 de juliol a Atresmedia. Els populars han anunciat que accepten la proposta del grup mediàtic perquè va ser "el primer" que els va plantejar la possibilitat, el 29 de maig. Alhora, el partit de Feijóo "pren nota" de la possibilitat d'un debat amb PSOE, PP, Sumar, Vox, ERC, PNB i Bildu al mateix mitjà. "Entenem que el PSOE, àvid de debats, acceptarà avui mateix la proposta", afirmen fonts del PP.

19:21 El vocabulari que t'apropa al col·lectiu LGTBIQ+



Aquest dimecres 28 de juny se celebra el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, però el juny ja ha agafat el distintiu de "mes de l'orgull". Enguany, les tradicionals activitats, amb concerts i altres, s'han traslladat al juliol, entre el 2 i el 16, però des de dimecres, la celebració serà constant i es viurà cada dia. Saps què és la pansexualitat? I el gènere no binari? Et consideres una persona cisgènere?

18:06 ERC crida a "desacomplexar-se" en defensa de l'escola catalana



La diputada d'ERC Mònica Palacín ha dit que el ple és una "oportunitat de teixir consensos" com el de la llengua catalana, amb PSC, Junts i els comuns. Palacín ha ressaltat la importància d'arribar a acords en defensa de l'escola catalana davant del context involucionista que es viu al País Valencià. "Cal defensar-nos, protegir el país i tot allò que ens representa, l'escola i la llengua són el tresor a protegir", ha dit. Per això, ha fet una crida a "desacomplexar-se" en defensa del model d'escola i de la llengua, i ha demanat generositat amb els veïns del País Valencià i les Illes. Segons els republicans, el debat s'ha de centrar en la protecció i foment del sistema educatiu català, i marcar el rumb en la nova etapa amb Simó al capdavant del Departament d'Educació. "Abracem el consens per una millor educació, pel nostre sistema educatiu, pels professionals i l'alumnat; l'educació és un àmbit clau de país", ha afirmat Palacín.

17:58 ERC presenta lema de campanya per al 23-J: "Defensa Catalunya"



ERC ha presentat aquest dimarts el lema de campanya per al 23-J. "Defensa Catalunya" per plantar cara a la dreta i l'extrema dreta. "No val una esquerra de mentida. Votar ERC significa combatre el feixisme", ha apuntat el cap de llista per Barcelona, Gabriel Rufián, que ha presentat els cartells amb la companyia de Teresa Jordà, Francesc-Marc Álvaro i Joan Queralt, entre altres candidats al Congrés dels Diputats i al Senat per al 23-J.

17:54 Ciutadans i PP carreguen contra la immersió: "Vulnera drets i genera desigualtats"



Els partits espanyolistes han aprofitat el ple per carregar contra el model d'escola catalana i d'immersió lingüística. Vox ha acusat el Govern de totalitari, mentre que Ciutadans ha assegurat que l'educació és el "forat negre" de l'executiu. La diputada Anna Grau ha dit que al País Valencià han "recollit el que han sembrat". "Creen catalanòfobs allà on posen el peu", ha dit Grau, que ha dit que el català no és la llengua materna de més de la meitat dels alumnes. La diputada del PP, Lorena Roldán, ha dit que Simó ha substituït el pitjor conseller d'Educació de Catalunya i ha assegurat que la immersió "perjudica els alumnes" perquè els impedeix estudiar en la seva llengua. "El model d'immersió és perjudicial i caduc", ha afirmat. Roldán ha assegurat que els alumnes castellanoparlants treuen notes més baixes que els catalanoparlants. "La immersió suposa una vulneració de drets i genera desigualtats", ha reblat.

17:49 L'exsecretari general d'Exteriors Aleix Villatoro defensa al jutjat una subvenció directa a entitats catalanes internacionals



L'exsecretari general d'Acció Exterior de la Generalitat Aleix Villatoro ha assegurat aquest dimarts al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona que es va concedir una subvenció directa de 40.000 euros a la Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR) perquè era l'única entitat que podia fer certes tasques de promoció exterior de Catalunya. Villatoro ha declarat altre cop al mateix jutjat en el marc de l'ampliació de la investigació que fins fa poc duia el jutjat d'instrucció número 18. En sortir, Villatoro ha assegurat que la investigació judicial és "una causa general contra l'independentisme" i que aquesta subvenció ja va ser descartada com a irregular pel Tribunal de Comptes.

17:25 La diabetis tipus 1 es va disparar un 60% entre els nens i adolescents catalans per la pandèmia



La incidència de la diabetis "mellitus" tipus 1 (DM1) en nens i adolescents es va disparar un 57% i un 60% el 2021, segons un estudi de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya (AQUAS) amb participació de l'Hospital del Mar. En alguns països ja s'havia notificat un increment de la incidència de la malaltia durant la pandèmia de COVID-19. Per això, els investigadors van voler confirmar que aquesta situació també s'havia reproduït a Catalunya. La diabetis tipus 1 és una malaltia crònica que es caracteritza per la manca de producció d'insulina per part del pàncrees, cosa que provoca un augment dels nivells de glucosa a la sang.

17:04 Els comuns reclamen una estratègia clara en educació: "Ha de ser una prioritat de país"



El diputat d'En Comú Podem Joan Carles Gallego ha defensat la professionalitat dels professionals educatius i la necessitat de combatre la segregació. Davant del malestar educatiu, els comuns han defensat la necessitat de crear un "marc de benestar" i ha demanat polítiques públiques decidides per sortir del malestar docent, l'abandonament escolar i la desconfiança de les famílies. "Necessitem un gir en el govern de l'educació, cal una estratègia clara", ha dit. Per això, ha demanat recursos, planificació i programació, i fer-ho des de l'estabilitat en les polítiques educatives. "L'educació ha de ser una prioritat de país", ha dit Gallego, que ha afirmat que el problema de l'educació és la falta d'una estratègia clara en aquest sentit. Els comuns han reclamat més recursos contra la segregació educativa i ha exigit que les escoles concertades han de ser gratuïtes i avançar cap a la integració a la xarxa pública.

17:04 La CUP alerta d'una "crisi gravíssima" de l'escola catalana i retreu a Simó que no hagi arribat encara a cap acord amb els sindicats



El diputat de la CUP Carles Riera ha lamentat el discurs d'Aragonès i Simó. "Han fet discursos cofoistes, poc autocrítics i gairebé cap idea nova", ha sentenciat Riera, que ha constatat una "crisi gravíssima" de l'escola catalana. Per revertir la situació, els cupaires han demanat propostes més importants que les plantejades pel Govern. "Haurien d'haver arribat amb un acord amb la comunitat educativa i els sindicats, hi havia temps per reunir-s'hi", ha criticat el diputat, que ha demanat més voluntat de diàleg i de consens. Segons la CUP, la comunitat educativa està "esgotada" per les diverses crisis, però també pel "maltractament" del Govern. "Per capgirar la política de Cambray havien d'arribar aquí com a mínim amb un preacord", ha indicat. La prioritat no ha de ser parlar amb les direccions de centre, sinó amb els treballadors. "Cal reconeixement, justícia i reparació per la comunitat educativa, i cal diàleg, negociació i consens", ha afegit.

16:35 Lukaixenko confirma que el cap de Wagner ja és a Bielorússia



El president bielorús, Alexander Lukaixenko, ha confirmat que el cap del grup paramilitar Wagner, l'oligarca rus Ievgueni Prigojin, ja és a Bielorússia després d'aixecar-se contra el Kremlin i protagonitzar un intent de rebel·lió armada. Tal com estableix l'acord assolit amb Vladímir Putin per solucionar de manera pacífica el motí armat llançat contra Moscou i que va posar en qüestió l'autoritat del mandatari rus, Prigojin no serà perseguit ni processat i els seus mercenaris gaudiran de l'amnistia i es podran unir a l'exèrcit de Rússia.

16:25 El PSC reclama un "pacte català per l'educació" per reconduir la situació del sistema educatiu a Catalunya



La portaveu del PSC, Esther Niubó, ha alertat dels mals resultats en educació a Catalunya en comprensió lectora, en competències bàsiques i abandonament escolar. "Què més ha de passar perquè el Govern s'ho prengui seriosament?", s'ha preguntat. Niubó ha lamentat les decisions "unilaterals" que ha pres el Govern, amb Cambray, sense consensuar-les amb la comunitat educativa. Niubó ha demanat propostes al Govern per revertir la mala situació i ha lamentat que el Departament d'Educació no hagi fet res. La dirigent socialista ha lamentat també que no s'hagi tractat bé els docents en els darrers anys. "Ells sostenen l'educació a Catalunya cada cop amb més dificultats, i la desconfiança amb aquest Govern no ha parat de créixer", ha dit. Els socialistes volen incorporar psicòlegs, sobretot a secundària. "La situació educativa a Catalunya requereix d'un canvi del model de governança, que tingui més en compte la comunitat educativa", ha reclamat Niubó, que també ha proposat reduir la càrrega burocràtica dels docents. Per afrontar "el futur", el PSC ha demanat un "pacte català per l'educació", per la qualitat educativa i l'equitat, que generi oportunitats, i refer la confiança amb la comunitat educativa. "Allarguem la mà al Govern i a les forces polítiques per acordar-lo", ha dit.

15:18 El govern espanyol aprova el dret a l'oblit oncològic 5 anys després de la superació del càncer sense recaiguda



El govern espanyol ha aprovat el dret a l'oblit oncològic. Aquest és un dels punts recollits en el reial decret llei aprovat pel Consell de Ministres amb diverses mesures. Segons ha explicat la vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, se'n podran beneficar aquelles persones que hagin vençut un càncer cinc anys després de superació de la malaltia, i "sense recaiguda posterior". Així, aquest dret permetrà que aquestes persones no es vegin perjudicades per la contractació de qualsevol producte, sigui "financer o no".

15:08 Junts defensa un pacte nacional en defensa de l'escola catalana davant les ingerències de Madrid



El ple ha arrencat amb la intervenció de Junts com a grup proposant del debat. El president del grup parlamentari, Albert Batet, ha demanat un debat "serè i tranquil" i amb voluntat d'arribar a acords i defensar el model d'escola catalana com a element més important de vertebració del país. "No volem desgastar el Govern, sinó reforçar el model educatiu", ha dit. En aquest sentit, ha demanat propostes concretes i que el ple sigui un punt d'inflexió. La destitució de Cambray i l'ampliació de la plantilla de personal educatiu són, doncs, bones notícies per a Junts. "Només per això, el ple ja ha valgut la pena", ha dit. Amb tot, calen més mesures. "Cal un pla de xoc, no podem ser líders en fracàs escolar", ha defensat Batet. Per això ha demanat un nou decret d'orientació abans d'acabar l'any i enfocar les mesures als centres que concentren més abandonament escolar. "Les mesures genèriques ja no serveixen", ha dit. El dirigent de Junts ha defensat la necessitat de recuperar la confiança de la comunitat educativa, i concretament dels mestres. "Els docents no són respectats pels alumnes i les famílies si no són respectats pel Departament", ha dit. Els postconvergents també han proposat mesures contra la segregació i per més inclusivitat. Alhora, Batet ha defensat la necessitat d'un consens per travar un pacte nacional en defensa de l'escola catalana que abraci dels del PSC fins a la CUP.

14:51 El rector de la UB, Joan Guàrdia, demana a la comunitat universitària que reaccioni enfront l'extrema dreta



La Universitat de Barcelona (UB) ha celebrat claustre aquest dimarts i en la seva cloenda el rector, Joan Guàrdia, ha fet una referència al moment polític amb una invocació contra el perill de l'extrema dreta. Guàrdia ha assegurat que hi ha el risc que alguns portin la societat a "realitats molt fosques" i que els estudiants, el PAS i el professorat de la UB "tenen l'obligació de preservar valors universitaris indiscutibles" i ha reclamat a la comunitat universitària "que l'exerceixi". El rector ha insistit en què "la raó i la ciència" són la resposta davant l'escenari de "retrocés i foscor" que alguns sectors volen dibuixar. Ser universitari no és només un títol, ha dit, és també uns valors que s'han d'exercir. Guàrdia, sense citar en cap moment cap sigla, ha dit que davant l'ascens de corrents de foscor, la UB "no es pot posar de perfil". Informa Pep Martí

13:11 La CUP refreda les opcions d'arribar a acords amb els independentistes al ple sobre educació



El diputat de la CUP Carles Riera ha admès converses amb els partits independentistes per arribar a propostes de consens en el ple d'educació, però ha dit que ara com ara no hi ha cap acord. "No hi ha acord i no som optimistes d'acabar participant-ne", ha dit Riera. Segons ha detallat el diputat cupaire, la proposta d'ERC i el Govern se centra en el benestar emocional a l'escola, un punt que la CUP comparteix, però no dota de recursos aquestes actuacions. "No es pot sobrecarregar el personal docent amb noves responsabilitats i noves funcions sense augmentar personal i recursos", ha dit Riera. Pel que fa a Junts, la seva proposta sobre el català a l'escola també un repte compartit amb la CUP, però el diputat ha recordat que per defensar la llengua cal "una política clara i ineludible", i en aquest sentit ha criticat l'acord pel català que ERC i Junts van assolir amb el PSC i els comuns ara fa uns mesos, que incloïa el castellà com a llengua vehicular. La CUP ha retret a la nova consellera, Anna Simó, que no hagi mantingut diàleg amb la comunitat educativa i els sindicats.

12:30 Núria Parlon integra els dos regidors de Ciutadans al govern de Santa Coloma



L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha pactat amb Ciutadans perquè els dos regidors del partit a l'Ajuntament, Dimas Gragera i Salvador Tovar, s'integrin al govern municipal. Parlon, guanyadora amb majoria absoluta a les eleccions del passat 28-M, no necessita el suport de Ciutadans per tirar endavant el mandat els propers quatre anys. Per part del partit taronja, la portaveu, Anna Grau, ha ressaltat la capacitat dels dos regidors de Santa Coloma i s'ha mostrat satisfeta de l'acord. Fonts del PSC a Santa Coloma ressalten la feina feta els últims dos anys dels dos membres del partit espanyolista, que pràcticament ha desaparegut arreu de Catalunya, on només té deu regidors, dos dels quals a Santa Coloma, i ara integrats al govern de Parlon.

11:47 El Consell de la República demana una "participació massiva" de l'independentisme pel 23-J



El Consell de la República ha fet una crida a la "participació massiva" de l'independentisme a les eleccions espanyoles del 23 de juliol. En un comunicat, ha desitjat facilitar el màxim de representació parlamentària a les forces independentistes i que aquestes es conjurin per no facilitar la governabilitat a qui no es comprometi "inequívocament" amb l'amnistia i l'autodeterminació de Catalunya. El Consell ha demanat que el sobiranisme sigui "un actor prou nombrós" al Congrés com per "bloquejar" una investidura i ha advertit que "l'estabilitat d'Espanya s'ha utilitzat com una eina per sotmetre i reprimir els anhels de llibertat i d'autodeterminació del poble català". Ho ha reclamat conscient, diu, de la desafecció de part de l'independentisme de cara al 23-J.



11:33 Sumar-En Comú Podem es presenta al 23-J amb el lema "A favor teu"



"A favor teu" serà el lema de campanya de Sumar-En Comú Podem per a les pròximes eleccions del 23-J. Així ho ha revelat aquest dimarts la cap de llista per Barcelona, Aina Vidal, que ha assegurat que la seva formació anirà més enllà de la "terra cremada" de PP i Vox. En la mateixa línia, Vidal ha assegurat que "surten a guanyar i aixecar un model de país diferent" davant ERC i Junts, que "s’han resignat a perdre les eleccions". "Anem a favor de l’habitatge digne, la transició ecològica, les dones, el col·lectiu LGTBIQ+, els joves i els pensionistes", ha apuntat. Segons la formació, l’objectiu és "consolidar un govern progressista" i continuar fent polítiques "valentes".

10:26 Martín Blanco defensa l'abstenció del PP en una hipotètica investidura de Sánchez per evitar pactes amb independentistes



El candidat del PP per Barcelona a les eleccions del 23-J, Nacho Martín Blanco, ha defensat que el seu partit s'abstingui en una hipotètica investidura de Pedro Sánchez en cas que els populars no guanyin les eleccions. "És raonable que els dos grans partits d'Espanya tinguin capacitat d'entendre's", ha dit en una entrevista a RTVE. Així mateix, ha demanat al PSOE que s'abstingui si el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, guanya les eleccions. Preguntat pels pactes del PP amb Vox al País Valencià i Balears, Martín Blanco ha considerat que els acords dels socialistes amb Bildu són "infinitament més perversos". D'altra banda, ha admès que li agradaria que Salvador Illa fos president de la Generalitat amb el suport del PP.



10:03 Navarra acollirà 23 menors d'edat refugiats de Txernòbil durant l'estiu



Un total de 23 menors que viuen a la zona de Txernòbil, al nord d'Ucraïna, passaran aquest estiu a Navarra, acollits per famílies de l'associació Txernòbil elkartea. Segons han informat des de l'associació en una nota, es tracta de menors "que viuen a l'entorn contaminat per la central nuclear i que pateixen les conseqüències de la guerra ja fa més d'un any". Pertanyen a famílies "amb baixos recursos que, per diferents motius, han decidit romandre vivint a Ucraïna". En aquest sentit, l'associació considera "primordial" que "puguin passar almenys dos mesos en un entorn segur i tranquil, i per això ha promogut aquest Programa Extraordinari de Respir".