RAC1 tanca la temporada com a líder indiscutible i Catalunya Ràdio segueix creixent en oients

, últimes dades d'audiència de la ràdio catalana, que registra un augment d'oients en les dues principals cadenes., amboients diaris, i deixa enrere la competència directa,La pública de Catalunya ha aconseguitoients diaris i mantenir-se com a referents en l'apartat dels. En el cas de les franges horàries, les dades de l'EGM marquen que RAC1 ésMarca la diferència, una altra vegada,, que aglutinai es queda a només 2.000 oients de trencar el rècord a l'hora més escoltada. Pel que fa a les dades d' l'últim de Laura Rosel, sumapersones que l'escolten al dia. És una xifra a l'alça, que certifica la bona tendència dels últims mesos del sector radiofònic de Catalunya. El programa matinal que presentaha augmentat fins arespecte de les dades del juliol del 2022.Pel que fa a les dades totals respecte de l'any anterior,que creix més de tota la graella del país, a més de ser la més escoltada entre els joves de. RAC1, però, lidera les audiències de la majoria dels programes de dilluns a divendres. Destaquen, el Versió RAC1, No ho sé i el Tu Diràs, entre d'altres. El cap de setmana també el lidera elde Xavi Bundó per davant d'de Roger Escapa.

