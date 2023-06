Aragonès defensa el moviment LGTBIQA+ i reclama seguir lluitant contra les posicions reaccionàries

El cap de l'executiu català també ha recordat que aquest any ja és el tercer en què se celebra el Dia de l'Orgull a Palau, de la mateixa manera com es commemoren "altres lluites i en altres diades que ens expliquen qui som com a país", i ha posat en relleu que el Govern l'hagi dedicat precisament a "l'orgull més gran", atès que és una "qüestió transgeneracional".

Reivindicar la gent gran del col·lectiu

Durant l'acte també ha intervingut la consellera d'Igualtat I Feminismes, Tània Verge, que ha destacat la importància de reconèixer i visibilitzar les persones grans LGBTI+. "Sou la generació que ens ha fet un país millor, que ens ha fet un país de més drets, que va haver de lluitar molt i que ha encès la metxa perquè la lluita continuï", ha dit.

El president de la Generalitat,, ha assegurat aquest dimarts que davant "posicions reaccionàries que estan sorgint arreu" cal "seguir tenint memòria i seguir lluitant". Per això ha insistit en la necessitat dei ha assegurat que el Govern en vol ser "còmplice" a través d'unAl llarg de la conversa amb una seixantena de persones d'aquest col·lectiu al pati dels Tarongers, el president ha defensat "poder viure dignament tal com som i amb l'orientació sexual de cadascú".és perquè hi ha hagut una combinació de moviment social, d'un moviment d'alliberament que des de fa 50 anys és actiu al nostre país", ha reblat Aragonès.

