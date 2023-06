Mor ofegat un home de 63 anys a Torroella de Montgrí després de caure d'una embarcació

Un home de 63 anys ha mort ofegat aquest dimarts a lade, al Baix Empordà, segons ha informat Protecció Civil. L'avís al telèfon d'emergències 112 s'ha rebut a les 19:30 hores, quan un home ha alertat que un familiar havia caigut d'una embarcació a l'aigua i que estava inconscient.Una vegada han aconseguit treure l'home de l'aigua, els serveis d'emergències l'han intentat reanimar, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Dues unitats terrestres delhan actuat a l'indret i han activat un psicòleg per donar suport als familiars.Diversos efectius de la, delsi de la, cos que s'ha fet càrrec de les diligències, també han actuat a l'incident. Aquesta és laa les platges catalanes en l'encara breu període de, que ha començat 15 de juny i s'allargarà fins al 15 de setembre.

