Un nuvi mor deu minuts després de casar-se als Estats Units

El que havia de ser el dia més feliç de les seves vides ha acabat sent el darrer pel marit i un dels més durs per la muller.-se als, quan tot just havia pronunciat el "sí, vull" davant el capellà. Concretament, la tragèdia ha tingut lloc a, a la cerimònia d'unió entreDesprés de fer el petó que segellava el seu matrimoni, Toraze va morir de manera sobtada. Els serveis d'emergències el van atendre in situ, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Posteriorment, els serveis forenses van confirmar que havia patit unaque li havia taponat el sistema circulatori.Ara, la Johnnie està, i és que en un lapse de 10 minuts, va passar d'estar casada a quedar-se vídua. "", ha relatat en una entrevista a NBC News. Tot plegat, un somni que s'ha convertit en un malson.

