Collboni estrena agenda «business friendly» davant l'empresariat: «Posarem fàcil l'activitat econòmica»

El nou alcalde de Barcelona,, ha estrenat la seva agenda business friendly aquest dimarts en el sopar anual de la patronal. "Posarem fàcil l'activitat econòmica", ha assenyalat en l'arrencada de l'acte, al qual hi han assistit diverses autoritats com el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la presidenta del Congrés dels Diputats,. La intervenció de Collboni és la primera en un fòrum empresarial des que va arribar a l'alcaldia gràcies a una maniobra propulsada pel PSC i que va comptar amb la col·laboració indispensable del PP i també dels comuns per descavalcar el guanyador del 28-M,El dirigent socialista ha remarcat que Barcelona ha de convertir-se en una "ciutat d'oportunitats", i ha defensat la col·laboració público-privada. En campanya, Collboni va provar d'erigir-se com un candidat ben connectat amb el món empresarial, amb un discurs favorable a mantenir i potenciar els grans esdeveniments -el, del qual es va situar com a artífex que continués a Barcelona, o bé lade vela- i de mantenir l'activitat turística. Són elements de discrepància amb el govern municipal de l'exalcaldessa, a qui ha acompanyat des de dins del govern municipal en bona part dels últims vuit anys.El sopar anual de Pimec, celebrat al Fòrum, ha congregat bona part de la classe política a les portes de la campanya electoral del 23-J. A banda d'Aragonès, Collboni i Batet, també s'han acostat a l'acte els ministres, a banda de candidats a els eleccions com, entre d'altres. Entre el públic també hi eral, expresident de la Generalitat i reincorporat a la vida pública del país.

