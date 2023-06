Messi debuta com a actor amb un «cameo» a la sèrie argentina «Los Protectores»

Solo le faltó decirle "andá pa' allá, bobo" 🤣



Lo viste a Leo en #LosProtectores? La nueva temporada ya está completa en #StarPlusLA. pic.twitter.com/BG1c05Xmbu — Star+ Latinoamérica (@StarPlusLA) June 26, 2023

està vivint un inici d'estiu mogut. Després de prendre la decisió de marxar a la lliga dels Estats Units amb l'i d'atraure totes les mirades en els partits d'homenatge a dos vells amics,, ara ha tornat a incendiar les xarxes socials amb una aparició sorpresa a la sèrie de televisió argentinaEn el salt a la pantalla petita, Messi fa un "" en què es representa a ell mateix i, com era esperable, se n'ha sortit bé. Apareix a París, on vivia fins ara, parlant amb els protagonistes de la sèrie, que són agents de futbolistes, sobre un projecte per donar suport a joves promeses de l'esport.i Messi acaba rebent una oferta per jugar a Argentina durant el seu temps lliure. L'actuació de l'excapità del Barça ha rebut nombrosos elogis i alguns ja parlen d'un nou futur davant la càmera. Ara, com a actor. Sigui com sigui, Messi s'ha mostrat agraït per l'experiència.

