«Un govern de PP i Vox ens neguiteja, però... I què?»: Pimec llueix pragmatisme en la festa anual

José Manuel Albares, al sopar anual de Pimec. Foto: Hugo Fernández



Ser presents en el diàleg social

Pere Aragonès, aquest dimarts en el sopar de Pimec. Foto: Hugo Fernández



Un lligam que ve de lluny

"La relació entre Pimec i l'àmbit socialista és molt fluida. I en això hi ha jugat un paper estratègic". Ho explica un parlamentari del PSC a Madrid abans de l'inici de laque atorga cada any lai que s'ha convertit en una de les grans trobades anuals del món econònic i empresarial a Catalunya. El primer secretari del PSC és un noms clau en els ponts construïts entre el govern socialista i el món empresarial.Que hi haestà clar.no són poca cosa. Però són les autoritats de l'Estat que ha aplegat aquest vespre la patronal Pimec. La presidenta del Congrés -i candidata del PSC a les eleccions del 23-J a Barcelona-,; el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació,; i la titular de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,han assistit a la gala, juntament amb el president de la Generalitat,, la del Parlament,, i l'alcalde de Barcelona,Des del món socialista es valora molt el bon clima amb una organització com Pimec en un moment de fort desgast del govern de coalició i a les portes d'unes eleccions espanyoles decisives el 23-J., un històric de la patronal, explica pels passadissos: "Sempre hem estat bé amb els diferents governs. Som pragmàtics". Ho diu després de saludar el presidentpresent a l'acte, on arriba acompanyat d'un dels seus fills, Oriol. Un president a qui molts dels assistents a la celebració de les pimes van a saludar.. Pujol forma part també de la història de Pimec. La patronal va ser la que més estretes relacions va mantenir amb els governs de CiU.I com veu aquest sector de l'empresariat un possible govern de la dreta i l'extrema dreta a Espanya? Hi ha neguit?un dels vicepresidents de Pimec i personalitat rellevant a l'entitat, respon: "Si ens neguiteja... Sí, ens neguiteja. Però, i què? Si respon a la voluntat democràtica, no tenim res a dir. Per nosaltres, l'important és no perdre mai l'esperança. I l'important és que ens escoltin".El president de Pimec,, que ha recordat que aquest dimarts és el Dia Nacional de l'Empresari, ha defensat el paper dels empresaris en la vida social i ha criticat els qui volen "demonitzar" aquesta activitat. S'ha queixat que les pimes ebcara no siguin presents en el diàleg social, com sí que passa a Catalunya i a Europa. Una reivindicació que encara no s'ha fet realitat- Cañete ha explicat que la UE ha fet una recomanació perquè hi hagi una major presència de les pimes en el diàleg entre els agents socials.Cañete ha explicat que Pimec serà present en el Parlament Europeu en una sessió sobre morositat, un camp en què la patronal ha estat especialment reivindicativa. El líder patronal ha defensat el seu model de, reclamant que no es poden posar tots els empresaris dins del mateix sac. Ha fet una defensa del treball conjunt amb els sindicats i de l'eficàcia del diàleg social.El presidentha agraït a Pimec "haver fet sempre costat als interessos de país" i ha assegurat que el Govern també està al costat dels emprenedors. Ha aprofitat per insistir, com fa sempre que intervé davant d'agents econòmics, per defensar la bona marxa de l'economia catalana, bandejant els discursos apocalíptics. "Si hi ha discursos derrotistes no és pas pels emprenedors catalans" , ha dit.El ministre d'Exteriors ha assenyalat que una de les seves tasques és acompanyar les pimes en els seus contactes internacionals: ", els majors ocupadors, el 50% del PIB i el 65% dels llocs de treball empresarials", ha dit. Albares ha afirmat que el paper de les pimes es notarà en la presidència espanyola de la UE, al costat del compromís llatinoamericà. Ha subratllat la rellevància de la digitalització de les pimes per poder competir en un món cada cop més competitiu.Meritxell Batet ha elogiat també el paper de les pimes, assegurant que "a Europa,", destacant el paper dels fons de recuperació de la UE per preservar el teixit econòmic. Ha afirmat que les pimes són el motor del benestar i que Catalunya i Espanya necessiten "governs" que entenguin aquesta realitat.En l'edició de l'any passat, en un acte celebrat al, el president de Pimec, Antoni Cañete, va sortir al camp acompanyat de. Tot una imatge de les magnífiques relacions existents entre la patronal de les pimes i el govern espanyol. Pimec mai ha volgut renunciar a exercir un paper de lideratge en el món empresarial. La seva estratègia fa anys que s'està dibuixant. Pimec va ser cabdal en la fundació de Conpymes (Confederació Nacional de Pimes) el maig del 2021, un esdeveniment que va causar irritació en un sector del món econòmic i polític madrileny. Cañete, que és vicepresident de Conpymes, explica sempre que pot que l'existència d'una organització estatal que reuneixi el gruix de les pimes homologa el mapa patronal espanyol a l'europeu i representaen el camp empresarial. Caldrà veure si l'escenari que s'obrirà el 23-J no ens porta més lluny encara dels anys de la Transició.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola