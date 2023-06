Desallotjada l'estació de plaça Catalunya per una possible bomba en una paperera

Treballem a l'estació de metro de plaça Catalunya davant l'avís d'un objecte sospitós. Els nostres especialistes estan fent comprovacions per garantir la seguretat al lloc https://t.co/TO6JjSef4j — Mossos (@mossos) June 27, 2023

L'estació de tren dedeha tornat a ser desallotjada a petició dels Mossos d'Esquadra, un dia després que s'hagués de fer el mateix per una falsa amenaça de bomba. Els trens de les líniesi R4passen ara per l'estació, però no hi fan parada, igual que en el cas del metro i delsEls Mossos d'Esquadra han explicat a Europa Press que treballadors del Metro han detectat unaon se sentia "el soroll d'uni també s'hi veien". Davant això, la policia catalana ha activat la unitat d'explosiusi la, que encara treballen al lloc dels fets. L'actuació també ha obligat a tallar la circulació alamb plaça Catalunya de les línies municipals de busJust aquest mateix dilluns, al voltant de les 17 hores, ja es van viure escenes demomentani davant l'alerta de les autoritats policials per una amenaça de bomba dins un comboi provinent de. Les desenes de passatgers que esperaven a les andanes van ser desallotjades i la cèntrica estació de la capital catalana va quedar totalment tancada per ordre de la policia.després, constatada la falsa alarma, es va reobrir l'estació i el transport públic va recuperar progressivament el servei.

