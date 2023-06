El temps d'aquest dimecres: la calor no marxa ni a base de ruixats

La reedició meteorològica d'aquest dimarts

Catalunya ja ha entrat de ple a l'estiu. Sortir al carrer és avui una activitat de risc i els aires condicionats funcionen a màxima capacitat. La pluja es resisteix, però, a marxar de la meitat nord del país, tot i que no serà suficient per rebaixar les temperatures en excés. El resultat de tot plegat serà unai en la qual caldrà hidratar-se de manera constant tot i l'interval de núvols i boirines.Amb tot, el programa meteorològic per aquest dimecres serà pràcticament el mateix que el d'aquest dimarts. Al matí, sol arreu i algun núvol alt i aïllat, amb les temperatures mínimes a l'alça. I, a la tarda, avançaran els núvols baixos i carregats de pluja, que descarregaran al Pirineu i Prepirineu de manera transversal. Estan en alerta: l', els, l', el, la, el, eli laA la resta de Catalunya, pot caure alguna. Sigui com sigui, no es baixarà dels 30 graus fins ben entrada la tarda a la majoria del territori. El vent, per la seva banda, no serà protagonista, més enllà d'alguna

