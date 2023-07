«Eufòria» torna al Palau Sant Jordi amb un doblet de música en directe

Estratègia multiplataforma i bons resultats

Participants joves, música, un plató com cal, cares conegudes i molts esforços cada divendres a la nit al prime time de TV3.ha tornat a batreen la seva segona edició i la cadena ha aconseguit atrapar de nou elque tant temps fa que veu la tele com allò antic que no va amb ells. El resum de l'èxit, que s'ha repetit un any després de la primera temporada, és clar: uni unsAquest cap de setmana, tres setmanes després d'acabar-se el programa,La segona edició, amb Jim com a guanyadora , culmina aquest diumenge ambEl primer, pensat per a un públic més familiar,a les, i el segon a dos quarts de vuit del vespre. Fins afaran ballar els milers d'espectadors que s'apropin a Montjuïc per gaudirde la música dels 16 concursants de l'edició.no només ha captat el públic jove, sinó que ho ha fet en. "La CCMA va néixer per", recordava ara fa un any a aquest diari Arnau Rius, professional de la comunicació vinculat a temes de llengua. I està clar que Eufòria hi juga un paper important;. La Corpo, des del tancament del canal 3XL, ha fet majoritàriament programes enfocats a un públic de més de 30, amb algunes excepcions, i s'oblida sovint del públic juvenil. "Per fi, després d'anys,". Ho deia a, creadora de continguts i col·laboradora de l'XL de Catalunya Ràdio.Lesassolides pel programa detallen. Fins a 2.293.000 persones en total han seguit la segona edició del programa en directe per la televisió. Èxit rere èxit, sobretot en la quantitat derebuda en cada gala, la gran final del 9 de juny va batre elde la temporada amb unde quota de pantalla, 410.000 espectadors de mitjana i una audiència acumulada de 794.000 televidents. La dada que més destaca és elde quota de pantalla a la franja de, a més delen el cas delsentre 13 i 24.El talent show musical d'èxit, però, no només surt de la televisió quan va al Sant Jordi. Durant tots aquests mesos ha begut de les xarxes i d'internet gràcies a unaCombinar televisió convencional i xarxes socials és una aposta clau de la direcció del programa, segons detalla, a càrrec de l'estratègia digital: "".Cinc noms, cinc cares conegudes. Eufòria s'ha nodrit de personatges reconeguts al món de la música o el cinema per formar l'equip de presentadors i el jurat. I Eufòria ha d'ajudar TV3 a crear el seu "". De fet, Miki Núñez i l'Elena Gadel són dos antics concursants d'OT que actualment obtenen papers i visibilitat a la televisió pública catalana, enguany tots dos han repetit en els seus papers de presentador i jurat, respectivament. L'èxit sobrevingut d'Eufòria és un "precedent" perquè la CCMA i TV3 apostin per la creació de més continguts enfocats a un públic jove, i així ho va defensar el director de TV3,, al pla que el va fer guanyador del concurs l'estiu passat

