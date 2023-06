Lukaixenko confirma que el cap de Wagner ja és a Bielorússia

El president bielorús, Alexander Lukaixenko, ha confirmat que el cap del grup paramilitar Wagner, l'oligarca rus Ievgueni Prigojin, ja és a Bielorússia després d'aixecar-se contra el Kremlin i protagonitzar un intent de rebel·lió armada. Tal com estableix l'acord assolit amb Vladímir Putin per solucionar de manera pacífica el motí armat llançat contra Moscou i que va posar en qüestió l'autoritat del mandatari rus, Prigojin no serà perseguit ni processat i els seus mercenaris gaudiran de l'amnistia i es podran unir a l'exèrcit de Rússia.



Lukashenko va jugar un paper fonamental en les negociacions i va exercir de mediador. Aquest dimarts, ha defensat durant un acte públic que Prigozhin ha rebut "garanties de seguretat", hores després que les autoritats de Rússia anunciessin l'arxivament de totes les causes penals obertes contra el Grup Wagner, segons ha informat l'agència de notícies oficial BelTA.

El president bielorús havia reconegut prèviament que va donar ordre al seu exèrcit d'estar llest per al combat davant la possible escalada d'unes tensions que afectaven el seu estret aliat. Així mateix, va advertir del potencial benefici per a Occident d'aquest tipus de crisi i del risc d'una crisi al país veí: "".

